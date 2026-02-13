বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির বিশাল জয়: বৈশ্বিক গণমাধ্যমে প্রধান সংবাদ

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। সরকারিভাবে ফলাফল এখনও ঘোষণা করা না হলেও বেসরকারি সূত্রে পাওয়া ফলাফল অনুযায়ী, ২ শতাধিক আসনে জয়ের মাধ্যমে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।
এটি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের প্রথম নির্বাচন। নির্বাচনে মোট ৫১টি দল অংশ নিয়েছে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি।
ভোটের ফলাফলের প্রাথমিক খবরে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমও ব্যাপকভাবে করেছে এই বিজয়কে। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, ‘তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি বিশাল জয়ের দিকে এগিয়ে’, এবং উল্লেখ করেছে, “২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের পর প্রথম নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি (বিএনপি)।”
পাকিস্তানের জিও নিউজ রিপোর্ট করেছে, ‘বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতল বিএনপি’, এবং নতুন সরকারের অধীনে বাংলাদেশের সঙ্গে ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায় পাকিস্তান।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এবং রয়টার্সও বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফলকে তাদের প্রধান সংবাদ করেছে। বিবিসি লিখেছে, ‘জেন-জি উত্থানের পর প্রথম নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় পেলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি’, এবং রয়টার্সের শিরোনাম ছিল, ‘বাংলাদেশের নির্বাচনে বিএনপির জয়, প্রাক্তন শাসকদের পুত্র প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন’।
যুক্তরাজ্যের দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ‘হাসিনাকে ছুড়ে ফেলার পর প্রথম নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেলো বিএনপি’। মার্কিন সিএনএনও জানিয়েছে, ‘জেন-জি উত্থানের পর প্রথম নির্বাচনে বড় জয় পেলো বিএনপি’। কাতারের আলজাজিরা জানিয়েছে, ‘নির্বাচনে বিজয় দাবি করছে বিএনপি, তবে জামায়াত ভোট গণনায় সন্তুষ্ট নয়’।
বেসরকারি ফলাফল এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে।