বাংলাদেশে নতুন জালিম আবির্ভূত হয়েছে গুপ্ত পরিচয়ে : তারেক রহমান

বাংলাদেশে এখন ‘গুপ্ত’ পরিচয়ে এক দল নতুন জালিম আবির্ভূত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বরিশাল সহরের ঐতিহাসিক বেলস পার্ক ময়দানে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তারেক রহমান। বুধবার দুপুর ১টার দিকে জনসভায় যোগদিয়ে তারেক রহমান বলেন, জনগণ একটি রাজনৈতিক দলকে ‘গুপ্ত’ পরিচয়ে চেনে মানুষ। বাংলাদেশে তারা আজ নতুন জালিমরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, একটি দল জাল ব্যালট পেপার ছাপাচ্ছে। নিরীহ মা-বোনদের থেকে বিকাশ নম্বর নিচ্ছে। যারা নির্বাচনের আগেই প্রতারণা করছে, তারা কিভাবে সৎ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। বিএনপি চেয়ারম্যান আরও বলেন, জনগণের রায়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ চলবে। নেতাদের বলব- ১৩ তারিখ থেকে আগামী ৫ বছর জনগণের পা ধরে থাকবেন। জনগণ পাশে না থাকলে কি হয় সেটি-৫ আগস্ট দেখে বোঝা গিয়েছে।
বরিশালে পৌঁছান দুপুর সোয়া ১২টার দিকে। তিনি বরিশালের মাটিতে পা রাখেন ২০ বছর পর তারেক রহমানের আগমন ঘিরে উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে বরিশাল। সড়কের দুপাশে ব্যানার প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেছে শহর। জানা গেছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ঘিরে বিএনপির পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় গেলে তাদের দেওয়া অঙ্গীকার পূরণে কি করণীয় তাও জানিয়েছেন বরিশালের নেতাকর্মীদের।
বিভাগের নানা সমস্যার সমাধান ও এখানকার মানুষের অধিকার রক্ষায় বিএনপি কাজ করবে বলেও প্রত্যাশা করেন তিনি। উল্লেখ, বরিশাল বিভাগের ২১টি আসনের বিএনপি মনোনীত ১৯ ও শরিকদের জন্য প্রার্থীর মঞ্চে আসেন। তাদের জন্য ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বরিশালের জনসমাবেশ শেষে হেলিকপ্টারযোগে ফরিদপুরে পৌঁছে নির্বাচনি জনসভায় অংশ নিয়েছেন তারেক রহমানের।