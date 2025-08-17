রবিবার, ১৭ অগাস্ট ২০২৫, ০৭:৫৮ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
আনোয়ারায় চলন্ত সিএনজিতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা  বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে ‘আল্টিমেট ডিউরেবিলিটি চ্যাম্পিয়ন’ অপো এ৫ আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশের কল্যাণে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ব: রফিকুল ইসলাম বাচ্চু কিশোরগঞ্জে র‌্যাবের অভিযানে অহরণমামলার আসামী আটক বিসিএস ৩৬তম পুলিশের আহ্বায়ক শফিক, সদস্য সচিব রুবেল চিকিৎসকদের নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্যের প্রতিবাদ ড্যাবের স্যুটার মান্নান হত্যাকাণ্ডঃ চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদয় বাঘের মৃত্যু বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে কাপ্তাইয়ে রাইখালীতে বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন কাপ্তাইয়ে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মুন্সিগঞ্জে ডাকাতি করতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে কব্জি উড়ে এক ডাকাতের মৃত্যু, আহত ২ নগরকান্দায় বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত আনোয়ারায় খালেদা জিয়ার জন্মদিনে দোয়া মাহফিল মতলব উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা  পাইকগাছার সোলাদানা ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালিত সালথা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত সাতক্ষীরায় পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা কিশোরগঞ্জে ফার্মেসী ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত মুকসুদপুরে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ায় পিতা পুত্রের দুগ্ধ গোসল আগামী সংসদ নির্বাচনে খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয়ার আহবান- বিএনপি নেতা সেলিমুজ্জামান আগামী নির্বাচনে দিনের ভোট দিনে হবে,আপনার ভোট আপনি দিনের বেলায় দিবেন কে, এম, মামুনুর রশীদ তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে অসহায়দের ত্রাণ দিলেন যুবদল নেতা ফারুক রাজশাহী দুর্গাপুরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন নবীনগরের ভোলাচং ব্রিজের পাশের গর্তে যেন মরণ ফাঁদ চির সবুজ সংঘ’র ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর নানা কর্মসূচি পালন সমাজকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখলে ধর্মীয় বিভাজনের সৃষ্টি হবে না, রেইনবো শহর করতে চাই সিরাজগঞ্জ : ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু রাজাপুরে রাতের আধারে ভেকু মেশিনে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা রাজাপুরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ও শুভ জন্মাষ্টমী আজ ‘আলাস্কা বৈঠক ট্রাম্পের খ্যাতি নষ্ট করলো’ জন্মাষ্টমীতে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা
/ তথ্য প্রযুক্তি

বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে ‘আল্টিমেট ডিউরেবিলিটি চ্যাম্পিয়ন’ অপো এ৫

অনলাইন ডেস্ক :
রবিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৫, ৩:১১ অপরাহ্ন

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপো এর সর্বশেষ ডিউরেবল পাওয়ারহাউজ অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) বাংলাদেশে নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। মাত্র ১৯,৯৯০ টাকার অবিশ্বাস্য মূল্যের এই ডিভাইসটি সারাদেশে অপোর অনুমোদিত স্টোরগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে। যারা একটি ডিভাইসের মধ্যে শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অসাধারণ পারফরম্যান্স চান, তাদের জন্য এই ডিভাইসটি একদম যথার্থ হবে।
ইন্ডাস্ট্রি-সেরা ডিউরেবিলিটি হচ্ছে অপো এ৫-এর মূল বিষয়। এর পাশাপাশি, হঠাৎ ছিটে আসা পানি বা ধুলাবালি থেকে সুরক্ষিত রাখতে এতে ব্যবহৃত আইপি৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স আপনার লাইফস্টাইলকে আরও বেশি সক্রিয় করে তুলবে। এর ১৪-স্টার মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিজট্যান্স ফোনটিকে হাত থেকে পড়ে যাওয়া বা কোণায় আঘাত পাওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখবে; একইসাথে, মর্যাদাপূর্ণ এসজিএস গোল্ড সার্টিফিকেশন থেকে বোঝা যায় যে, ডিভাইসটি যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশের জন্য একদম উপযুক্ত। ফোনটি কেবল জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোতে আপনাকে সঙ্গ দিবে না, বরং আপনার পারফরম্যান্সকেও একইসাথে নির্ভুল ও নিশ্চিন্ত রাখবে।
এছাড়াও, ফোনটিতে ৬,০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের সুবিশাল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কেবল ৫ বছরের জন্য ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিশ্চিতই করবে না, এটিকে টানা ধরেও রাখবে। এর সাথে থাকা ৪৫ ওয়াটের সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জের কারণে ডিভাইসটি মাত্র ১৯ মিনিটে ৩০ শতাংশ ও ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ চার্জ গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে, এখন গেমিং হোক বা স্ট্রিমিং, চার্জ ফুরাতে কম সময় লাগবে, অথচ চার্জ হতে সময় লাগবে খুব কম।
পাশাপাশি, এআই ক্যামেরা সিস্টেমের মাধ্যমে অনবদ্য ফটোগ্রাফির সুযোগ নিয়ে এসেছে অপো এ৫। এর ৫০ মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা নিখুঁত ও ঝকঝকে ছবি ধারণ করে, যেখানে ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ ক্যামেরা পোর্ট্রেটে প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে। একইসাথে, এর ৫ মেগাপিক্সেলের এআই সেলফি ক্যামেরা প্রতিটি শটকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে; আর এআই ইরেজার ২.০ এর মতো ফিচার, মাত্র কয়েকটি ট্যাপে ছবির অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ সরিয়ে মুহূর্তেই এডিট করার সুযোগ দেয়।
মিলিটারি-গ্রেডের টেকসই হলেও, অপো এ৫ দেখতে বেশ স্লিক ও স্টাইলিশ। এর আলট্রা-ব্রাইট ১,০০০ নিট ডিসপ্লে প্রখর সূর্যালোকেও প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে। মিস্ট হোয়াইট ও অরোরা গ্রিন, দুইটি অনন্য রঙে পাওয়া যাচ্ছে ডিভাইসটি। শহরে হোক বা ঘরের বাইরে, সারাদিন ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা এই স্মার্টফোনটি বেশ হালকা ও হাতে ধরতে আরামদায়ক।
অপো এ৫-এ আরও ব্যবহার করা হয়েছে ৬ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ, যা স্মুথ মাল্টিটাস্কিং ও কনটেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্পেস নিশ্চিত করে। অপোর সিস্টেম-লেভেল অপটিমাইজেশনের কারণে এটি এমন একটি ডিভাইস হয়েছে যা একইসাথে, টেকসই ও নির্ভরযোগ্য।
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, “অপোতে আমাদের ক্রেতারা সবসময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পান। অপো এ৫-এর মাধ্যমে, বাংলাদেশের আরও বেশি ব্যবহারকারী ডিউরেবল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন, পারফরম্যান্স বা মানের সাথে কোনোপ্রকার আপস করা ছাড়াই।”
অপো এ৫ কেবল একটি স্মার্টফোন নয়; এটি শক্তি ও সহনশীলতার সাবলীল প্রতীক। অ্যাডভেঞ্চারার হোক, বা কোনো ব্যস্ত পেশাজীবী বা কনটেন্ট ক্রিয়েটর; আপনার প্রতিদিনের সাথে তালমিলিয়ে চলতেই নিয়ে আসা হয়েছে অনবদ্য এই ফোন। আরও বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ facebook.com/OPPOBangladesh বা ওয়েবসাইট www.oppo.com/bd ভিজিট করুন।

Sharmin Rahman Nishu
Assistant Manager Media Relations
Opas Communications


এই বিভাগের আরো খবর
চ্যাটজিপিটির ডায়েট প্ল্যান মেনে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বৃদ্ধ
অপো রেনো১৪ ফাইভজি’র প্রি-অর্ডার শুরু; টপপে’তে ০% কার্ডলেস ক্যাশ ইএমআই সহ রয়েছে আরও নানান অফার
ইনস্টাগ্রামে ম্যাপ অপশন চালু, নিজের অবস্থান কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন
ইউটিউবের নতুন নীতিমালা, গালিগালাজেও মিলবে ডলার
ফেসবুক থেকে টাকা আয় করবেন যেভাবে
প্রতারণা রুখতে হোয়াটসঅ্যাপে নতুন ফিচার

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin