বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে ‘আল্টিমেট ডিউরেবিলিটি চ্যাম্পিয়ন’ অপো এ৫

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপো এর সর্বশেষ ডিউরেবল পাওয়ারহাউজ অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) বাংলাদেশে নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। মাত্র ১৯,৯৯০ টাকার অবিশ্বাস্য মূল্যের এই ডিভাইসটি সারাদেশে অপোর অনুমোদিত স্টোরগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে। যারা একটি ডিভাইসের মধ্যে শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অসাধারণ পারফরম্যান্স চান, তাদের জন্য এই ডিভাইসটি একদম যথার্থ হবে।
ইন্ডাস্ট্রি-সেরা ডিউরেবিলিটি হচ্ছে অপো এ৫-এর মূল বিষয়। এর পাশাপাশি, হঠাৎ ছিটে আসা পানি বা ধুলাবালি থেকে সুরক্ষিত রাখতে এতে ব্যবহৃত আইপি৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স আপনার লাইফস্টাইলকে আরও বেশি সক্রিয় করে তুলবে। এর ১৪-স্টার মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিজট্যান্স ফোনটিকে হাত থেকে পড়ে যাওয়া বা কোণায় আঘাত পাওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখবে; একইসাথে, মর্যাদাপূর্ণ এসজিএস গোল্ড সার্টিফিকেশন থেকে বোঝা যায় যে, ডিভাইসটি যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশের জন্য একদম উপযুক্ত। ফোনটি কেবল জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোতে আপনাকে সঙ্গ দিবে না, বরং আপনার পারফরম্যান্সকেও একইসাথে নির্ভুল ও নিশ্চিন্ত রাখবে।
এছাড়াও, ফোনটিতে ৬,০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের সুবিশাল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কেবল ৫ বছরের জন্য ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিশ্চিতই করবে না, এটিকে টানা ধরেও রাখবে। এর সাথে থাকা ৪৫ ওয়াটের সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জের কারণে ডিভাইসটি মাত্র ১৯ মিনিটে ৩০ শতাংশ ও ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ চার্জ গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে, এখন গেমিং হোক বা স্ট্রিমিং, চার্জ ফুরাতে কম সময় লাগবে, অথচ চার্জ হতে সময় লাগবে খুব কম।
পাশাপাশি, এআই ক্যামেরা সিস্টেমের মাধ্যমে অনবদ্য ফটোগ্রাফির সুযোগ নিয়ে এসেছে অপো এ৫। এর ৫০ মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা নিখুঁত ও ঝকঝকে ছবি ধারণ করে, যেখানে ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ ক্যামেরা পোর্ট্রেটে প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে। একইসাথে, এর ৫ মেগাপিক্সেলের এআই সেলফি ক্যামেরা প্রতিটি শটকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে; আর এআই ইরেজার ২.০ এর মতো ফিচার, মাত্র কয়েকটি ট্যাপে ছবির অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ সরিয়ে মুহূর্তেই এডিট করার সুযোগ দেয়।
মিলিটারি-গ্রেডের টেকসই হলেও, অপো এ৫ দেখতে বেশ স্লিক ও স্টাইলিশ। এর আলট্রা-ব্রাইট ১,০০০ নিট ডিসপ্লে প্রখর সূর্যালোকেও প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে। মিস্ট হোয়াইট ও অরোরা গ্রিন, দুইটি অনন্য রঙে পাওয়া যাচ্ছে ডিভাইসটি। শহরে হোক বা ঘরের বাইরে, সারাদিন ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা এই স্মার্টফোনটি বেশ হালকা ও হাতে ধরতে আরামদায়ক।
অপো এ৫-এ আরও ব্যবহার করা হয়েছে ৬ জিবি র্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ, যা স্মুথ মাল্টিটাস্কিং ও কনটেন্টের জন্য পর্যাপ্ত স্পেস নিশ্চিত করে। অপোর সিস্টেম-লেভেল অপটিমাইজেশনের কারণে এটি এমন একটি ডিভাইস হয়েছে যা একইসাথে, টেকসই ও নির্ভরযোগ্য।
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, “অপোতে আমাদের ক্রেতারা সবসময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পান। অপো এ৫-এর মাধ্যমে, বাংলাদেশের আরও বেশি ব্যবহারকারী ডিউরেবল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন, পারফরম্যান্স বা মানের সাথে কোনোপ্রকার আপস করা ছাড়াই।”
অপো এ৫ কেবল একটি স্মার্টফোন নয়; এটি শক্তি ও সহনশীলতার সাবলীল প্রতীক। অ্যাডভেঞ্চারার হোক, বা কোনো ব্যস্ত পেশাজীবী বা কনটেন্ট ক্রিয়েটর; আপনার প্রতিদিনের সাথে তালমিলিয়ে চলতেই নিয়ে আসা হয়েছে অনবদ্য এই ফোন। আরও বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ facebook.com/OPPOBangladesh বা ওয়েবসাইট www.oppo.com/bd ভিজিট করুন।
Sharmin Rahman Nishu
Assistant Manager Media Relations
Opas Communications