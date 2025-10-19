বাংলাদেশে ফাইভজি প্রযুক্তি সহজলভ্য করতে টেকনো নিয়ে এলো স্পার্ক ৪০ ফাইভজি

বাংলাদেশ ফাইভজি যুগে প্রবেশ করেছে। আর এর সাথে সাথেই একের পর এক ফাইভজি স্মার্টফোন উন্মোচন করছে গ্লোবাল উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্র্যান্ড টেকনো। সেই ধারাবাহিকতায় দেশের বাজারে টেকনো নিয়ে এলো স্পার্ক ৪০ ফাইভজি। মূলত খরচ নিয়ে ক্রেতাদের দুশ্চিন্তা কমাতে এবং একইসাথে, ফ্ল্যাগশিপের মতো পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে এই সেগমেন্টের সবচেয়ে পাওয়ারফুল এই ডিভাইসটি নিয়ে এলো টেকনো।
একই দামের অন্যান্য ফোনের চেয়ে শক্তি ও পারফরম্যান্সে অনেক বেশি এগিয়ে টেকনো স্পার্ক ৪০ ফাইভজি। এতে রয়েছে নেক্সট-জেন ফাইভজি কানেক্টিভিটি; ১২০ হার্জ ভাইব্রেন্ট ডিসপ্লে, যা আরো স্মুথ ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে। একইসাথে, এর সুবিশাল ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি সারাদিন ব্যবহারের জন্য একদম সঠিক পছন্দ। এতে নিখুঁত ও ঝকঝকে ছবি তোলা নিশ্চিত করতে রয়েছে অনবদ্য ক্যামেরা সিস্টেম। ফোনটির দাম ১৬,৯৯৯ টাকা মাত্র (ভ্যাট প্রযোজ্য)। যা বাজেট সেগমেন্টের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে।
ফোনটিতে রয়েছে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি ৬৪০০ ফাইভজি+ প্রসেসর, যা এটিকে এই সেগমেন্টে সবচেয়ে শক্তিশালী ফোন করে তুলেছে। স্মুথ স্ক্রলিং ও ভিজ্যুয়াল নিশ্চিতে এতে ১২০ হার্জ রিফ্রেশ রেট সহ ৬.৭৫ ইঞ্চি এইচডি+ ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে। ডুয়াল ফ্ল্যাশ সহ ৫০ মেগাপিক্সেল আলট্রা-ক্লিয়ার ফ্ল্যাশস্ন্যাপ মেইন ক্যামেরা যেকোনো আলোতে নিখুঁত ছবি তোলার সক্ষমতা রাখে।
স্পার্ক ৪০ ফাইভজিতে শক্তিশালী ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি ও ১৮ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং ব্যবহার করা হয়েছে, যা চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে সারাদিনের জন্য স্ট্রিমিং, গেমিং ও ব্রাউজিং নিশ্চিত করে। টেকনো’র স্মার্ট অপটিমাইজেশনের জন্য ফোনটি ৫ বছরের জন্য খুব স্মুথভাবে কাজ করবে, যা ডিভাইসটিকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। পর্যাপ্ত জায়গা ও মাল্টিটাস্কিং নিশ্চিত করতে এতে ১২৮ জিবি স্টোরেজ ও *৮ জিবি র্যাম (৪ জিবি এক্সটেন্ডেড) ব্যবহার করা হয়েছে।
জীবনকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে নতুন স্পার্ক ৪০ ফাইভজি ফোনে রয়েছে স্মার্ট এআই ফিচার; ফলে, প্রতিদিনের সব কাজ আরও সহজে করা যাবে। এতে রয়েছে টেকনো’র পার্সোনাল ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট আস্ক এলা। পাশাপাশি, প্রতিদিনের কাজ, মেসেজ ও তথ্য খোঁজার জন্য রয়েছে এআই রাইটিং, এআই সার্চ ও এআই ট্রান্সলেটের মতো টুলস। ফোনে টেকনো ফ্রি লিঙ্ক নামক একটি অনন্য প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে, যেন নেটওয়ার্ক কাভারেজ না থাকলেও ব্যবহারকারীরা কল ও টেক্সট পাঠাতে পারেন, যা ব্যবহারকারীদের যেকোনো স্থানে কানেক্টেড রাখবে।
ডিভাইসটির আইপি৬৪ ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিজট্যান্স অতিরিক্ত ডিউরেবিলিটি যোগ করে; এছাড়াও, আইআর রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সহজেই হোম এন্টারটেইনমেন্ট ডিভাইসগুলো ফোন থেকে পরিচালনা করা যায়। মুভি দেখা, গেম খেলা বা সহ কন্টেন্ট উপভোগ নিশ্চিত করতে এতে ডিটিএস সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে।
বাংলাদেশের সকল টেকনো আউটলেটে এখন টেকনো স্পার্ক ৪০ ফাইভজি পাওয়া যাচ্ছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.tecno-mobile.com/bd ভিজিট করুন অথবা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে টেকনো বাংলাদেশকে ফলো করুন।