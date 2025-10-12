বাংলাদেশ আইটি লিডার্স কানেক্ট ২০২৫: নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও সহযোগিতার নতুন দিগন্তে তথ্যপ্রযুক্তি খাত

দেশের শীর্ষ আইটি পেশাজীবী, উদ্যোক্তা ও একাডেমিশিয়ানদের মিলনমেলা হয়ে উঠেছিল “বাংলাদেশ আইটি লিডার্স কানেক্ট ২০২৫”। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যয়ে গতকাল (১১ অক্টোবর) ঢাকার বনানী ক্লাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ আইটি প্রফেশনালস নেটওয়ার্ক (BITPN)।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন BITPN-এর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট। তারা তাঁদের বক্তব্যে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।
দিনব্যাপী আয়োজনে তিনটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন দেশের শীর্ষ আইটি বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তা ও শিক্ষাবিদরা। আলোচনায় উঠে আসে দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের ধারা, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ, এবং প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ অর্থনীতির সম্ভাবনা।
বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে হলে একাডেমিয়া, শিল্প ও সরকারের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। তবেই স্থানীয় উদ্ভাবনকে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা সম্ভব হবে। তাঁদের মতে, এমন নেতৃত্ব সম্মেলন তরুণ প্রজন্মের আইটি পেশাজীবীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।
অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও আইটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। দিনশেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন আয়োজকরা।
BITPN কর্তৃপক্ষ জানান, “বাংলাদেশ আইটি লিডার্স কানেক্ট” প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে দেশের প্রযুক্তি নেতৃত্বের জন্য আরও কার্যকর নেটওয়ার্কিং, জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করতে চান।
সবশেষে উপস্থিত সবাই আয়োজকদের এই সময়োপযোগী উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং “বাংলাদেশ আইটি লিডার্স কানেক্ট”-এর ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করেন।