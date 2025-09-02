বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি’র) ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলা শ্রমিক ও বিভিন্ন ইউনিয়ন শ্রমিক দলের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।
রাঙ্গুনিয়ার পোমরা জিয়ানগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রথম সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক কবিরুল ইসলাম কবির, সহ-সভাপতি আনিসুল রহমান (আনিস), যুব বিষয়ক সম্পাদক আবুল মোয়াছেন,কাপ্তাই উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি ফয়েজউদ্দিন,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান ডালিম, সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম নুরু,সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক আপেল, কাপ্তাই ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন,চিংমরম ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সভাপতি আবু সাঈদ রাসেল,চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সভাপতি আলমগীর কবির, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোসলেহউদ্দিন,রাইখালি ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সভাপতি মোহাম্মদ জাফর, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসমাইল,সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইউনুস,
জেটিঘাট ঠিকাদার শ্রমিক দলের সভাপতি মোঃ ইউনুস,কাপ্তাই অটোরিক্সা শ্রমিক দল, কাপ্তাই উপজেলা শ্রমিকদলের ও পাঁচ ইউনিয়ন শ্রমিকদলের নেতৃবৃন্দ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন,কাপ্তাই উপজেলা তাঁতিদলের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বাবুল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ পারভেজ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।