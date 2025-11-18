বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপন মহড়া

নিয়মিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রে সচেতনতামূলক অগ্নি নির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঠাকুরগাঁও জেলা স্টেশনের লিডার রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে একটি চৌকষ দল বেতার কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা, শিল্পী ও কলাকুশলীদের আগুন নেভানোর কৌশলাদি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন।
এসময় জরুরি সময়ে অসির ফায়ার এলার্ম বেজে উঠা, সুউচ্চ ভবন থেকে জরুরি বহির্গমন পথ নির্দেশ, জরুরি বহির্গমন পথ ব্যবহার, ফায়ার এক্সটিংগুইসার যন্ত্র পরিচালনা, বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারের আগুন নেভানোর সহজ কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে মহড়া প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও ভবনের অভ্যন্তরে হঠাৎ আগুন লেগে গেলে একের পর এক করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং কক্ষ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়।
পরে বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক নাসিমুল কামাল ও ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিফাত বেতার কেন্দ্রে কর্মরত সকলকে সকলকে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে সতেনতার সাথে দায়ীত্ব পালনের আহ্বান জানান।