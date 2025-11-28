বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল উপজেলা শাখার পরিচিতি সভা

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল উপজেলা শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান-২০২৫ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর)সন্ধ্যায় নান্দাইল প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বামাক নান্দাইল উপজেলা শাখার কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বাবুলের সভাপতিত্বে ও নান্দাইল শাখার যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম মোড়লের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বামাক নান্দাইল শাখার সহ-সভাপতি আকন্দ ওভারসিজ এর চেয়ারম্যান শামছুল হক আকন্দ, এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক এনামুল হক বাবুল, সহ সভাপতি নাজমুল হাসান ভূইঁয়া, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এবি সিদ্দিক খসরু, সহ সভাপতি আনোয়ার কাদির রুকন, সহ সভাপতি শামছুল হুদা সবুজ, সমাজ সেবক জাকির হোসেন ভূইঁয়া, আশরাফুজ্জামান রিপন সহ প্রমুখ। এ সময় বক্তারা মানবাধিকার সুরক্ষা , সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে কমিশনের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করার আহ্বান জানান।
এ সময় উক্ত অভিষেক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল শাখার সকল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।