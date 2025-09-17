বাকিটা জীবন সেবা করতে চাই: সাবেক এমপি হাবিব

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে তালার ইসলামকাটি ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে গাজী সুলতান আহমেদ কে সভাপতি ও প্রভাষক আনিসুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক ও খাঁন আব্দুর রাজ্জাক কে সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।
আজ বুধবার (১৭ ই সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় ঘোনা হাইস্কুল মাঠে দ্বিবার্ষিকী সম্মেলনে ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গাজী সুলতান আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ও সাতক্ষীরা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব।
প্রধান অতিথি এ সময় তার বক্তব্যে বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে কটুক্তি মূলক কথা বলতেন, বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে কটুক্তি মুলক কথা বলতো। কিন্তু তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কখনো তার মুখ থেকে একটিও বাজে কথা বলেন নাই। এই কারনেই তো বেগম খালেদা জিয়া ডেমোক্রেসির মা। বিগত স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট সরকার আমাকে ৭০ বছর জেল দিয়েছিল। আমাকে মেরে ফেলে দিতে চেয়ে ছিল। কিন্তু গণঅভ্যুথানে স্বৈরাচার হাসিনার পতন হয়েছে। আমি মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছি বেঁচে ফিরেছি। আমি জনপদের সন্তান। আপনাদের কাছে পরীক্ষা দিয়েছি বারংবার ও পাশও করেছি। বাকিটা জীবন আপনাদের সেবা করে যেতে চাই।
ইসলামকাটি ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শেখ আব্দুল মমিন ও যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোঃ ফারুক হোসেন এর সঞ্চালনায়প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহবায়ক ও সাতক্ষীরা-১ আসনের নির্বাচনী টিম লিডার আবুল হাসান হাদি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তালা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মৃণাল কান্তি রায়, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম শফি, সিনিয়রযুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন। বক্তব্য রাখেন ছিলেন উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মির্জা আতি য়ার রহমান,সি.যুগ্ম-আহবায়ক সাইদুর রহমান সাইদ, উপজেলা মহিলা দলের আহবায়ক মেহেরুন্নেসা মিনি, তালা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ আজম, সাবেক ছাত্রনেতা খান নাজমুল হুসাইন, ইউনিয়ন বিএনপি নেতা খান আব্দুর রাজ্জাক, আবু হোসেন খান মন্টু,আব্দুস সোবহান,অমল দত্ত,মনিরুল ইসলাম মেম্বর, যুবদল নেতা জাকির হোসেন, বিএনপি নেতা ময়েজ মাতব্বর, ইসলামকাটি যুবদলের সদস্য সচিব আজারুল, ইসলামকাটি ইউনিয়ন ছাত্রদলের আহ্বায়ক মফিজুল ইসলাম, উপজেলা জাসাস নেতা আলামিন মেম্বার, ইসলামকাটি স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি, ইসলামকাটি ইউনিয়ন জিয়া পরিষদের আহবায়ক আজগর আলী, সহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।