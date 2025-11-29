বাগীশিক রাউজান উপজেলা সংসদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক) চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সংসদের আওতাধীন বাগীশিক রাউজান উপজেলা সংসদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন রাউজান উত্তর গুজরাস্থ অন্নদাঠাকুর আদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ডা. লিটন শর্ম্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— বাগীশিক কেন্দ্রীয় সংসদের উপদেষ্টা লায়ন শম্ভু দাশ, অন্নদাঠাকুর আদ্যাপীঠের ট্রাস্টি বরুণ মজুমদার ও কাঞ্চন তালুকদার,
আদ্যাপীঠ উৎসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি আশুতোষ চক্রবর্তী, অন্নদাঠাকুর আদ্যাপীঠের প্রধান পুজারী পন্ডিত তপন চক্রবর্তী ও সুপন বিশ্বাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন বাগীশিক রাউজান উপজেলা সংসদের আহ্বায়ক বিটু কান্তি দে এবং সমন্বয়ক সুমন দাশগুপ্ত। বাগীশিক চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সংসদের সাধারণ সম্পাদক লায়ন বাসু চৌধুরী।
আংশিক কমিটি ঘোষণা সভার দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে বাগীশিক রাউজান উপজেলা সংসদের নিম্নোক্ত আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়- সভাপতি বিটু কান্তি দে, সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখর ঘোষ আপন, সাধারণ সম্পাদক সুমন দাশ গুপ্ত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শান্তু দেবনাথ,সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রীমান দাশ শুভ,অর্থ সম্পাদক ভোমর দাশ,সাংগঠনিক সম্পাদক অর্পন মহাজন রিপু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিমাদ্রী পাল ইমন,শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রনজিৎ দেব,সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রনজিৎ সরকার, দপ্তর সম্পাদক হৃদয় চক্রবর্তী,সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রিন্স চৌধুরী শুভ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পাবেল চৌধুরী,স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. উজ্জ্বল চন্দ্র দে,মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কৃষ্ণা মহাজন,ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক সত্যজিৎ চক্রবর্তী, নির্বাহী সদস্য (১) জে কে শর্ম্মা,নির্বাহী সদস্য রাখাশ সরকার।
সম্মেলনে নব নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে আগামী এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। শেষে শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।