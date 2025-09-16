বাড়ির পাশেই উদ্ধার যুবকের লাশ পরিবারের দাবি খুন

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানার পীরকাশিমপুর গ্রাম থেকে মো. মিনহাজ (৩৫) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মিনহাজ স্থানীয় আনোয়ার হোসেন মাস্টারের ছোট ছেলে।
পরিবারের সদস্যরা জানান, সোমবার দুপুরে খাবার খেয়ে বিকেল ৩টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয় মিনহাজ। কিন্তু রাতেও সে ঘরে না ফেরায় পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। পরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত মুরগির খামারের পাশে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।
নিহতের ভাই মঈদ আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, “আমার ভাইকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এরপর তার লাশ বাড়ির পাশে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে।”
খবর পেয়ে বাঙ্গরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান রাতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন। তিনি জানান, “প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে নিহতের কপালে দুটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ময়নাতদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।”