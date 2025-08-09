বান্দরবানে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ‘Indigenous Peoples and AI: Defending Rights, Shaping Futures’ এর অবলম্বনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের এবছরের প্রতিপাদ্য হল- ‘আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ’। শনিবার সকালে বান্দরবান রাজার মাঠে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০২৫ উদযাপন কমিটি, বান্দরবান এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। ৯:৩০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে । এতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট লেখক ও আদিবাসী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও আন্তজাতিক আদিবাসী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ডা: মং উষাথোয়াই। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য কে এস মং। এসময় তিনি শান্তি চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন, আদিবাসীদের শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।
এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক, কথা সাহিত্যিক ও দৈনিক সকালের সময় এর নির্বাহী সম্পাদক এহসান মাহমুদ,বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম,জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান থোয়াই চ প্রু মাস্টার, অ্যাডভোকেট উবাথোয়াই মার্মা,আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য দিবায়ন খিসা,আদিবাসী উদযাপন কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক ও নারী নেত্রী সুচিত্রা তনচংগ্যা প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তারা সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ধারাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরে আদিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা আলোচনা শেষে রাজার মাঠ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বান্দরবানের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রাজার মাঠে এসে শেষ হয়। র্যালিতে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।