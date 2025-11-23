বান্দরবানে ব্রিজ না থাকায় চরম ভোগান্তি

বান্দরবানের লামা উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ খালের উপর ব্রিজ না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন কয়েকটি গ্রামের হাজারো মানুষ। প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রায় ৪০ ফুট প্রস্থ খাল পাড়ি দিয়ে গজালিয়া ইউনিয়নের দুর্গম পশ্চিম বটতলী পাড়ার বাসিন্দারা গন্তব্যে পৌঁছান। বিশেষ করে স্কুল–মাদরাসাগামী কোমলমতি শিক্ষার্থী ও বয়োবৃদ্ধদের ভোগান্তি সবচেয়ে বেশি।
সরেজমিন দেখা যায়, গজালিয়া ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম বটতলী পাড়ায় রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রায় ৭০টি বসতবাড়ি। খালের অপর পাড়ে রয়েছে পূর্ব বটতলী পাড়া, তুলাতলী হামিদ চরপাড়া, তুলাতলী মুরুংপাড়া, চিন্তাবর পাড়াসহ মোট ৯টি পাড়ায় প্রায় ৫ হাজার পাহাড়ি–বাঙালি জনবসতি। প্রতিদিন দুই শতাধিক শিক্ষার্থীসহ হাজারের বেশি মানুষ এই ঝুঁকিপূর্ণ খাল সাঁতরে বা কোমর পানিতে হেঁটে বিদ্যালয় ও বটতলী বাজার–গজালিয়া বাজারে যাতায়াত করেন।
খাল পাড় হওয়ার আগে থেকেই আতঙ্কে থাকে ছোট শিশুরা। সকালে ৮–১০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে এসে কোমর পানিতে ৪০ ফুট চওড়া খালটি পার হয়। তীরে উঠে রোদে জামাকাপড় শুকিয়ে পরে স্কুল ড্রেস পরে ছুটে যায় বিদ্যালয়ে।
পশ্চিম বটতলী পাড়ার গ্রাম সর্দার মনির উদ্দিন বলেন, “৪০ ফুট চওড়া এ খালে কোনো সেতু নেই। নৌকা পারাপারেরও স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীরা সাঁতরে পার হচ্ছে। ৯টি পাড়ার প্রায় ৪ হাজার মানুষ ও ২০০ শিক্ষার্থীর এভাবেই খাল পাড় হওয়া ছাড়া উপায় নেই। গত বছর খালের ভাঙনে একমাত্র ঘাটটিও নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ভাঙা জায়গার খাড়া পথ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।”
স্থানীয় বাসিন্দা ছগির উদ্দিন জানান, “গত বছর ১৫ নভেম্বর শীতের সময় খাল সাঁতরে দুই শিশু পশ্চিম পাড়ায় আসছিল। খালের মাঝখান থেকে নাজিম উদ্দিন নামে ১০ বছরের এক শিশু ভেসে যায়। তার সঙ্গে থাকা শিশুটির চিৎকার শুনে লোকজন এগিয়ে গিয়ে প্রায় ৩০০ ফুট দূর থেকে তাকে উদ্ধার করে।”
স্থানীয়দের দাবি—অবিলম্বে ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া না হলে যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।