‘বাবা–মায়ের স্বপ্ন পূরণে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে’ ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেছেন, “বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের মানদণ্ডের তুলনায় খুবই নিম্নমানের। বিগত ১৭ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার দলীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি। বরং শিক্ষাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের পরিবারের গুণগান করিয়ে শিক্ষায় অবহেলা করা হয়েছে। শিক্ষার কারিকুলাম সময়োপযোগী ছিল না। দুর্নীতি ও লুটপাটই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এর ফলে আজ সমাজ ও দেশ ধ্বংসের পথে।”
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ী (ছাতির বাজার) উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন ও সচেতনতা বাড়াতে আয়োজিত অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, “এই বয়সে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। তাই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, বাবা–মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। এখন পরিশ্রম করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে পরবর্তী সময়ে হতাশা আসবে। সেই হতাশা পরিবার, সমাজ ও দেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।”
অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য হলো সন্তানের পড়াশোনা, আচার-আচরণ ও বন্ধু–সঙ্গের প্রতি খেয়াল রাখা। পাশাপাশি সন্তানকে খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ শারীরিক সুস্থতার ওপরই মানসিক বিকাশ নির্ভর করে।”
অভিভাবক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বশির আহমেদ কাজল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহকারী শিক্ষক কাউসার আহমেদ। সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, প্রধান শিক্ষক- টি এম জহিরুল ইসলাম, শিক্ষক আবু নাসের মোল্লা, সালমা আক্তার, আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সাংবাদিক রায়হানুল ইসলাম আকন্দ, অভিভাবক প্রতিনিধি কবিরুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান, রিপন ফকির প্রমুখ।
সমাবেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।