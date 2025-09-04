বিএইটি’র নতুন অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল ভার্সন ৩ সংক্রান্ত সেমিনার

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কাউন্সিল ভবনের সেমিনার হলে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি)-এর স্বশাসিত সংস্থা বোর্ড অব অ্যাক্রেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন (বিএইটি) তাদের নতুন অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল (ভার্সন ৩) সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজন করেছে।
উক্ত সেমিনারে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান, আইকিউএসি পরিচালক, শিক্ষক ও নীতি–নির্ধারকরা উপস্থিত ছিলেন।
বিএইটি এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন ম্যানুয়াল গত ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং আগামী ১ জুলাই ২০২৬- থেকে বাধ্যতামূলক হবে।
এই অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়ালে সংযোজিত হয়েছে গ্র্যাজুয়েট অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড প্রফেশনাল কম্পিটেন্সিস (জিএপিসি) ভার্সন ৪, ২০২১, যা আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালায়েন্সের সর্বশেষ মানদণ্ড। এর ফলে শিক্ষার্থীদের শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা নয়, বরং নৈতিকতা, অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশবান্ধব চিন্তাভাবনা ও আজীবন শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে।
বিএইটি–এর টাস্কফোর্স অন ট্রেনিং মডিউল অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. হাসিব বলেন,
“বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে নেওয়ার জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু দেশে নয়, বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও আমাদের প্রকৌশলীরা মর্যাদা অর্জন করবে।”
বিএইটি চেয়ারম্যান ড. তানভীর মঞ্জুর বলেন, “আগামী দিনের প্রকৌশলীরা শুধু অবকাঠামো উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, বরং টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দেবেন।”
এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা মনে করেন, এই নতুন ম্যানুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রসার ঘটাবে। পাশাপাশি গবেষণা, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে। এর ফলে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সহজ হবে।
সেমিনারের সমাপনী অধিবেশনে বক্তারা সব বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্রুত নতুন ম্যানুয়াল বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। তাঁদের মতে, মানোন্নয়ন না হলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবে।’