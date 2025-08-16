বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে কাপ্তাইয়ে রাইখালীতে বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে কাপ্তাইয়ে বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শুক্রবার ১৫ (আগষ্ট) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে পার্বত্য রাঙামাটি জেলায় বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রম সফল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কাপ্তাই উপজেলের রাইখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় । ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মেম্বার আবুল হাসেম এর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ইব্রাহিম হাবিব মিলু’র সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এড. মামুনুর রশিদ মামুন । এসময় তিন বলেন, আগামী নির্বাচনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।আজকের যারা নতুনভাবে সদস্যপদ নবায়ন করছেন এবং নতুন সদস্য পদ লাভ করছেন তাদেরকে সুসংগতভাবে কাজ করতে হবে । বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে কাপ্তাইয়ে বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এসময় উদ্বোধক হিসেবে বক্তৃতা প্রধান করেন স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ও নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচি রাঙ্গামাটির দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমের সদস্য মোর্শেদ আলম।
এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ডা: রহমত উল্লাহ,জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আলী বাবর, দিলদার হোসেন, দেবজ্যোতি চাকমা, যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান দিলদার হোসেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি লোকমান আহমেদ,সিনিয়র সহ-সভাপতি হারুনুর রশিদ রতন,সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন মামুন,সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, সাংগঠনিক সম্পাদক উথোয়াই মং মারমা,মিজানুর রহমান মিজান,জেলা বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক একরাম হোসেন বেলাল,জেলা বিএনপির শিশু বিষয়ক সম্পাদক পারুল আক্তার,জেলা বিএনাপি’র সদস্য আবদুল খালেক , উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক সেকান্দার আলি রাসেল,সদস্য সচিব মোহাম্মদ ইব্রাহিম, যুবদলের
যুগ্ম আহ্বায়ক আবু হাসান রক্সি,সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম বাপ্পা,জাসাস সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক, যুবদল নেতা নেজাম উদ্দীন,মাহাবুব,মুনসুর আলম,ইকবাল হোসেন,রায়হান,আজিম,আলম,সহ উপজেলা বিএনপির ও ইউনিয়ন বিএনপি নেতৃবৃন্দ। এ সময় বক্তারািহ বলেন, কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে বিএনপির নতুন সদস্য ও নবায়ন কার্যক্রমে সকলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের আহবান জানান।