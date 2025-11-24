বিএনপির দুই নেতার বহিস্কাদেশ প্রত্যাহার, নেতাকর্মীদের আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরন

আমতলী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দিন ফকির ও তালতলী উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাকের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সোমবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের খবরে সোমবার বিকেলে আমতলী ও তালতলীতে বিএনপির নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন।
জানাগেছে, ২০২৪ সালের ৩ জানুয়ারী দলীয় কয়েকজন নেতার ষড়যন্ত্রে তুচ্ছ ঘটনায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি আমতলী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দিন ফকিরকে বহিস্কার করেন। তাকে বহিস্কার করায় তৃণমুল নেতাকর্মীরা ক্ষুব্দ হন। তিনি বহিস্কার হয়েও ফ্যাসিষ্ট শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সকল কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ নেন। শেখ হাসিনার পতনের পর তিনি দলের সকল কর্মকান্ড চালিয়ে যান। তার ডাকে তৃণমুলের হাজার হাজার নেতাকর্মী দলীয় কার্যক্রমে অংশ নেন এমন দাবী হালিম হাওলাদার, মতি মোল্লা, আবু সালেহ ও হানিফ বয়াতির। তিনি আমতলী উপজেলা বিএনপির তৃণমুল নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রাণ। অপর দিকে তালতলী উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক দলীয় নির্দেশনা উপেক্ষা করে ২০২৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে অংশ নেন। ফলে তাকে বহিস্কার করা হয়। সোমবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। তাদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরন করেছেন।
তালতলী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আমিনুল ইসলাম লিটন মোল্লা বলেন, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাকের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় তৃণমুল বিএনপি নেতাকর্মীরা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। মোস্তাক ছিল তৃণমুল নেতাকর্মীদের অভিভাবক।
আমতলী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মোঃ মাহবুব উল আলম মৃধা বলেন, বিএনপির পরীক্ষিত নেতা জালাল উদ্দিন ফকিরের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আমতলী উপজেলা বিএনপির সকল নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরো বলেন, তার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের ফলে উপজেলা বিএনপি আরো গতিশীল হবে। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তৃণমুল নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্যতা ফিরে আসবে।
তালতলী উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের চিঠি হাতে পেয়েছি। তালতলী উপজেলা বিএনপির সুসংগঠিত করতে প্রাণপণ কাজ করবো।
আমতলী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দিন ফকির দলের দলের চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের চিঠি পেয়েছি। দলের একটি কুচক্রী মহল দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের ভুল বুঝিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতারা ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেই বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছেন। তিনি আরো বলেন, উপজেলার সুসংগঠিত তৃণমুল নেতাকর্মীদের নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করবো।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) আকন কুদ্দুসুর রহমান বলেন, বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার হয়েছে।