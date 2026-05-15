বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী (এমপি) বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির প্রতিটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।
বিগত নির্বাচনে জণগনের প্রতি বিএনপির দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে সরকার। তারেক রহমানের প্রতি আপনারা আস্থা রাখুন। যে কোনো সুঃখে-দুঃখে জনগনের পাশে থাকবেন তিনি। তারেক রহমানের ছায়ার তলে দেশের জনগন নিরাপদ থাকবে। শুক্রবার (১৫ মে) বিকালে ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী এ কথা বলেন। ভিত্তিপ্রস্থর অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় গাংগাইল ইউনিয়ন বিএনপির দলীয় কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে কেউ যেন ব্যক্তিগত লাভের জন্য অবৈধ কর্মকান্ডে জড়িয়ে না পড়ে। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে জনগনের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে হবে।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে নেতাকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। নান্দাইলের সকল উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, নান্দাইলে কোন মাদক, চাঁদাবাজ, জুয়ারি, জুলুমবাজ, অত্যাচারী ও ভূমিদস্যুতের স্থান হবে না। নান্দাইলকে একটি আধুনিক ও উন্নত মডেল উপজেলা ও শান্তির নীড়ে পরিণত করা হবে ইনশাল্লাহ। প্রতিমন্ত্রী উক্ত ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের পূর্বে নান্দাইল হেডকোয়াটার থেকে বাকচান্দা জিসি সড়ক উদ্ভোধন করেন। এসময় নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা জান্নাত, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ উদ্দিন মাহমুদ, নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আজহারুল ইসলাম সহ নান্দাইল উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও তার সকল অঙ্গ সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।