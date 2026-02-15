বিএনপির ভূমিধস বিজয়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের অভিনন্দন

১২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয সংসদ নির্বাচনে তারেক রহমান নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির দেশজুড়ে ভূমিধস বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ।
ক্লাবের নির্বাচিত সভাপতি সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা ও সাধারণ সম্পাদক দেব দুলাল ভৌমিক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন,দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পর দেশের মানুষ তথা ভোটাররা সুন্দর ,সুষ্ঠু ও উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন।নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি জোটের ভূমিধস বিজয় হয়েছে।দেশের মানুষ আগামীর দেশ পরিচালনায় বিএনপিকে বেছে নিয়েছেন।
বিএনপির এ বিজয় গণতন্ত্রের বিজয় উল্লেখ করে প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ বলেন,গণতন্রকে সুসংহত করতে ,মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে,আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতিমুক্তসমাজ গড়তে আগামীর বিএনপি সরকার যথাযথ ভূমিকা রাখবে।
প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের ১৬ আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিতে বলেন,বিএনপি নেতা বারেবারে নির্বাচিত এমপি সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্ব বিএনপির আগামীর সরকার বাণিজ্যিক নগরীখ্যাত চট্টগ্রামের উন্নয়নেও যথাযথ ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট থাকবে।