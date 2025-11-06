বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: শামা ওবায়েদ

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠণিক সম্পাদক ও ফরিদপুর-২ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু বলেছেন, বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে ও নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আগামীতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বার) বিকালে নিজ নির্বাচনী এলাকা ফরিদপুরের সালথা উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের ভাবুকদিয়া গ্রামে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন।
শামা ওবায়েদ আরো বলেন, সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় জনগনের ভোটে আমরা যদি ক্ষমতায যেতে পারি তাহলে এখন যেটা করতে পারছি, এর চেয়ে বেশি সেবা করতে পারবো ইনশাল্লাহ।
গট্টি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুল মতিন বাদশা মিয়ার সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিদ্দিকুর রহমান, নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি হাবিবুর রহমান বাবুল তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক
সহসভাপতি শাহিন মাতুব্বর, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আছাদ মাতুব্বর, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার খায়রুল বাসার আজাদ, বিএনপি নেতা কামরুল হাসান প্রমূখ।