বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরি করা হবে: বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল তাবিথ আউয়াল বলেছেন, এক সময় ফুটবল খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল। বিগত সরকার আমলে ফুটবল ফেডারেশনকে দলীয় করার কারণে ফুটবল তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। গ্রামে গঞ্জে ফুটবলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তবে তিনি মনে করেন, এখন সময় এসেছে গ্রামাঞ্চলে ফুটবলের গৌরব ফিরিয়ে আনার। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে নতুন খেলোয়াড় গড়ে তুলতেই কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।
আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেঙ্গারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মরহুম আরাফাত রহমান কোকো প্রীতি ফুটবল ম্যাচে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ খেলোড় তৈরি করা হবে। বর্তমানে ফুটবলে প্রাণ ফিরে এসেছে। খেলাধুলায় চাঁদপুরের অনেক সুনাম রয়েছে। চাঁদপুরের খেলোয়াড়রা জাতীয় দলে নেতৃত্ব দিবে।
তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবল প্রতিতভা বিকাশের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এরই মধ্যে ফুটবলে প্রাণ ফিরে এসেছে। এই ধারাকে আরও প্রসারিত করতে হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে।’
ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সভাপতি নান্নু মিয়া প্রধান, মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শাহজাহান সর্দার, কৃষকদল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড.এসএম মফিজুল ইসলাম,, ড্যাবের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ডা. বশির আহমেদ খান হৃদয়, সাবেক ফুটবলার মেজবাহ উদ্দিন মেজু, সাবেক ফুটবলার জামাল হোসেন, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম- আহবায়ক ও বর্তমান পৌর বিএনপির সদস্য মোঃ কবির হোসেন সরকার।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, ছেংগারচর পৌর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ বেপারী, ছেংগারচর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আশেফ মাহমুদ সংগ্রাম, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আজিম মিশু, কলাকান্দা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মেহেদী হাসান, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু নাসের শ্যামল, পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রজিব প্রমূখ।
উক্ত আরাফাত রহমান কোকো প্রীতি ফুটবল ম্যাচে খেলায় মতলব উত্তর উপজেলা ২-০ গোলে মতলব দক্ষিণ উপজেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল।