বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে: সাবেক এমপি হাবিব

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা মধ্যদিয়ে হাজারো শতাধিক কর্মীর উপস্থিতিতে তালার খেশরা ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলন ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মাষ্টার ময়নুল ইসলাম,সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব গাজী গফফার,সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার আঃ আলিম নির্বাচিত করা হয়।
আজ রবিবার (১৪সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় খেশরা ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে হরিহরনগর ফুটবল ময়দানে সম্মেল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে খেশরা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মাষ্টার ময়নুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, সাতক্ষীরা-০১ (তালা-কলারোয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপি’র প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব।
এসময় প্রধান অতিথি বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। দলের ভেতর ভেদাভেদ ভুলে সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। দলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আগামীতেও উন্নয়ন করতে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশের সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমান নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না, কোনো অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়ানো যাবে না। এসময় তিনি কর্মীদের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট সংগ্রহের নির্দেশ দেন।
তালা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক হাসিবুর রহমান হাসিব ও খেশরা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি শেখ ওলিউর ইসলাম এর যৌথ সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহববায়ক টিম প্রধান জনাব আবুল হাসান হাদী। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন তালা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি বাবু মৃণাল কান্তি রায়, তালা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শেখ শফিকুল ইসলাম শফি, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সি সহ-সভাপতি শেখ গোলাম মোস্তফা, বক্তব্য রাখেন তালা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোশারফ হোসেন, বক্তব্য রাখেন তালা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জালালপুর ইউপি চেয়ারম্যান এম মফিদুল হক লিটু, তালা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মির্জা আতিয়ার রহমান, তালা উপজেলা যুবদলের সি যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান সাইদ, তালা উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান, তালা উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স ম ইয়াসিন উল্লাহ, খেশরা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এস এম লিয়াকত হোসেন। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হোসেন, তালা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ আজম, তালা উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী মেহেরুন্নেসা মিনি খেশরা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহ্জ্বা গাজী গফফার, খুলনা মানবাধিকারের আহ্বায়ক আমজাদ হোসেন নুন্টু, সাবেক ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মেহেদী হাসান সাগর, খেশরা ইউনিয়ন জাসাসের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ, খেশরা ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এম খায়রুল আলম, খেশরা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শফিকুল জোয়াদ্দার, খেশরা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি কাইয়ুম সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।