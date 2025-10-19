বিএনপি নেতা মুকুলের উদ্যোগে মতলব উত্তরে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফার পক্ষে ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহ-সভাপতি এবং চাঁদপুর জেলা বিএনপির সদস্য আজহারুল হক মুকুলের উদ্যোগে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প ও আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে উপজেলার ফরাজীকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী এই চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
এ ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে ৫ শতাধিক দরিদ্র ও দুঃস্থ’ রোগীর চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়েছে। এ সময় একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেডিকেল ক্যাম্পে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শ দেন। এছাড়া একই সঙ্গে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়।
এ ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন পৃষ্ঠপোষক ও চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী,স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি আজহারুল হক মুকুল।
উদ্বোধনকাবলেন, বিএনপি নেতা আজহারুল হক মুকুল ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফার মধ্যে ২৬ নম্বর দফা হচ্ছে সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যকর। সে লক্ষ্যে আজকের এই মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।’
তিনি আরো বলেন, ‘বিএনপি সর্বদা সাধারণ জনগণের পাশে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সমাজের অসহায়, দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে চিকিৎসাসেবা দিতে আমরা সব সময় প্রস্তÍুত আছি। ভবিষ্যতে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের প্রতিটি মানুষকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়া হবে।
উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল গনি তপাদারের সভাপতিত্বে এ ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধনকালে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইয়াছিন মোল্লা ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল এহসান ফেরদৌস।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন আমু, এখলাশপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জুয়েল পাটোয়ারী, ফরাজীকান্দি ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি নান্নু গাজী, ফরাজীকান্দি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক বিল্লাল হোসেন রনি, দেওয়ান জাকির হোসেনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধ পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। এ উদ্যোগ সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে।
মেডিক্যাল ক্যাম্পে আগত রোগীদের মধ্যে অনেকেই জানায়, তারা অনেক দিন ধরে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন, কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে ভালো চিকিৎসা নিতে পারছিলেন না। উপজেলার এখলাছপুর ইউনিয়নের চরকাশিম এলাকা থেকে আসা জাকির হোসেন বলেন,“আমি অনেক দিন ধরে গ্যাস্ট্রিক ও শ্বাসকষ্টে ভুগছি। কিন্তু টাকার অভাবে ভালো কোনো হাসপাতালে যেতে পারি নাই। আজকে এখানে এসে ফ্রি-তে ডাক্তার দেখাইছি, ওষুধও পাইছি। আল্লাহ আজহারুল হক মুকুল সাহেবকে নেক হায়াত দান করুক।”
একই ধরনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে অন্যান্য রোগীদের কাছ থেকেও। অনেকে জানান, এই ধরনের উদ্যোগ নিয়মিত হলে তারা উপকৃত হবেন।