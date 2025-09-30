বিএনপি সব ধর্মের মানুষের নিরাপদ সহাবস্থানে বিশ্বাসী: আলহাজ্ব ড. জালাল উদ্দিন

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে চাঁদপুরের মতলব উত্তরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চাঁদপুর-২ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী আলহাজ্ব ড. মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন।
গতকাল সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পযন্ত তিনি উপজেলার কয়েকটি পূজামন্ডপে গিয়ে পূজার খোঁজ খবর নেন ও এ সময় তিনি সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এবং স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
সোমবার রাতে নান্দুরকান্দি সার্বজনীন দূর্গা মন্দির পরে উপজেলার ছেংগারচর বাজার শ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ মন্দির দুর্গাপুজা পরিদর্শনকালে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চাঁদপুর-২ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ডঃ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেন, বিএনপির হাতে এদেশের যেকোন সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ। বিএনপির সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা কথা ভাবে। রক্ষা করে । তাদের পাশে সব সময় থাকে। একমাত্র বিএনপির হাতেই সকল ধর্মের মানুষ নিরাপদ। দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ। ‘শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পূজা উদযাপন করা আমাদের সবার দায়িত্ব। বিএনপি সব ধর্মের মানুষের নিরাপদ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা সবাই বাংলাদেশী। আমাদের নেতা ঘোষনা দিয়েছেন ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা সবার।
তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর পক্ষ থেকে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের দল বিএনপির পক্ষ থেকে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানাই।
দেশের সনাতন সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ডঃ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেন, আপনারা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নিশ্চিন্তে-নিরাপদে সারাদেশে উৎসব আনন্দ উদযাপন করুন। সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিন। আমি এবং আমার দল বিএনপি বিশ্বাস করে— ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার।
ছেংগারচর বাজার শ্রী শ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ মন্দির কমিটির সভাপতি যুধিষ্ঠী বাড়ৈর সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান সাগর এবং ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সদস্য ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর সরকার, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এসএম জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ উজ্জ্বল ফরাজী প্রমুখ। এসময় সহ-সভাপতি মোঃ বোরহান উদ্দিন ফরাজী,যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ কাউছার খান, পৌর বিএনপি নেতা মোঃ কাউছার মেহেদী,আবুল কালাম সরকার, ছেংগারচর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মোঃ আশেক মাহমুদ সংগ্রাম,যুগ্ম-আহবায়ক আরিফ উল্লাহ মুন্সী, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রাব্বানী স্টার, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশ্রাফুল আলম সরকার, পৌর যুবদল নেতা মোঃ টিপু ফরাজী, পৌর শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মোহন বেপারী, পৌর যুবদল নেতা বাদল সিকদার, মোঃ জুয়েল, ছেংগারচর পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ রাজিব,পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, ছেংগারচর বাজার শ্রী শ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ মন্দির পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন, সহ-সভাপতি বিমল চন্দ্র দাস,ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শিপন সরকার, যুবদল নেতা আহম্মদ উল্লাহ ছৈয়াল, মোঃ নূরনবী, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক শিশির, সহ ছেংগারচর পৌর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল,শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি মন্দির কমিটির সভাপতি যুধিষ্ঠী বাড়ৈর হাতে নগদ অর্থ বিতরণ করেন।