বিএনপি ৩১ দফার আলোকে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণে আলাদা হলেও আমাদের সবার পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। এই দেশ সকলের। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ৩১ দফার আলোকে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে। যেখানে অবহেলিত চা শ্রমিকরাও তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।
তিনি আজ রবিবার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জৈন্তাপুর উপজেলায় বিএনপি অঙ্গ-সংগঠনের উদ্যোগে লালাখাল চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন।
চা বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি অরুন ব্যানার্জির সভাপতিত্বে, যুবদল নেতা আনোয়ার হোসেন ফয়সলের পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- চারিকাট ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হেলাল উদ্দিন, সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহ আলম চৌধুরী তোফায়েল, চা বাগােেনর ব্যাবস্থাপক ওলিউর রহমান চৌধুরী, চারিকাটা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাফিজ জালাল উদ্দীন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুজন, ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সয়ফুল আলম, চারিকাটা ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আজমল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমীন, দরবস্ত ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক, চারিকাটা ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুর রহমান, ৭নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আজির উদ্দিন, জৈন্তাপুর উপজেলা ছাত্রদল নেতা বুরহান উদ্দিন, জৈন্তাপুর উপজেলা জাসাস সাংগঠনিক সম্পাদক সুহেল আহমেদ, চা শ্রমিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন শংকর নাথ, হরিদাস ও সোহেল ব্যানার্জি প্রমুখ।