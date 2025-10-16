বিএন স্কুল এন্ড কলেজ কাপ্তাই শতভাগ পাসের হার ধরে রেখেছে

২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে গত বছরের মতো পার্বত্যঞ্চলে শতভাগ পাসের সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ কাপ্তাইয়ের শিক্ষার্থীরা। উক্ত কলেজ থেকে সর্বমোট ১৮৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতভাগ পাশ করেছে। পাশাপাশি ১০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, প্রকাশিত এইচএসসির ফলাফলে বিজ্ঞান বিভাগে ১০৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০৮ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭ জন। প্রতিষ্ঠানটির ৪৭ জন ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭ জন,জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩ জন এবং মানবিক বিভাগের ২৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলে উত্তীর্ণ হয়েছে । এছাড়াও, ফলাফল বিবেচনায় প্রতিবারের মতো এবারও প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ৩য়,স্থান অর্জন করেছে । কলেজের অধ্যক্ষ কমান্ডার আলিফ উল্লাহ,বিএন(শিক্ষা) বলেন, শিক্ষার্থীদের এই ফলাফলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই কৃতিত্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ কাপ্তাইয়ের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, সকল শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সর্বোপরি শিক্ষকদের। আমরা আগামীতেও এই ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।
এদিকে কাপ্তাই নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ এর এই সাফল্যে কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রুহুল আমিন, কাপ্তাই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দ মাহমুদ হাসান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি অভিনন্দন জানিয়েছেন।