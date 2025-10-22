বিএসপি’র যুগ্ম মহাসচিব হলেন মোঃ ইব্রাহিম মিয়া

বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি-বিএসপি’র (নিবন্ধন নং-০৪৯) দপ্তর সম্পাদক মো: ইব্রাহিম মিয়াকে সংগঠনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, নেতৃত্বগুণ ও কার্যদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ যুগ্ম মহাসচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
বিএসপি’র চেয়ারম্যান ড. শাহজাদা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী পার্টির গঠনতন্ত্রের ধারা-২৯ এর উপধারা-০২ অনুযায়ী এ পদোন্নতির নির্দেশ জারি করেন।
একই সঙ্গে সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত যুগ্ম মহাসচিব মো: ইব্রাহিম মিয়াকে ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগসহ লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলাসমূহে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত যুগ্ম মহাসচিব মোঃ ইব্রাহিম মিয়া দায়িত্ব পালনকালে বিএসপি’র সকল স্তরের নেতাকর্মীদের সহযোগিতা কামনা করেছেন।