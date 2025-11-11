বিকেএসপি স্কলারশিপ পাচ্ছে মতলবের ভাইরাল সেই ‘খুদে মেসি’

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার সাড়ে পাঁচআনি গ্রামের খুদে ফুটবলার সোহান এখন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের এক আলোচিত নাম। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘খুদে মেসি’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পর এই ছোট্ট ফুটবল প্রতিভাটিকে ঘিরে একের পর এক ইতিবাচক খবর আসছে। এবার তার জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো।
গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে সোহানকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন। তিনি লেখেন, ‘খুদে ফুটবলার সোহানকে বিকেএসপি স্কলারশিপ দেওয়া হবে। বিকেএসপিতে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবে সোহান।’
এই ঘোষণার মধ্যদিয়ে মতলবের এই গ্রামীণ শিশুটি দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকেএসপিতে ভর্তি হয়ে পেশাদার প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। এটি যে কোনো গ্রামীণ শিশুর জন্য এক ঐতিহাসিক অর্জন হিসেবে গণ্য হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোহানের ফুটবল নৈপুণ্যের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সর্বপ্রথম বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তার প্রতি দায়িত্ব নেয়ার আগ্রহ দেখান। তিনি লন্ডন থেকে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন সোহানের পড়াশোনা ও চিকিৎসাসহ সামগ্রিক দায়িত্ব নেয়ার। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক সোহানের পাশে দাঁড়ান এবং তার স্কুলে যাওয়া, অনুশীলনের সরঞ্জাম ও পড়াশোনার খরচ বহন করেন। সেই ধারাবাহিকতায় এখন বিকেএসপির এই সুযোগ তার প্রতি জাতীয়ভাবে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।
সোহানের বাবা মোঃ সোহেল প্রধান এই খবরে আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমি সোহানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি। আল্লাহ যেন আমার সেই স্বপ্ন পূরণ করেন। আমি আমার ছেলেকে বাংলাদেশের জন্য উৎসর্গ করলাম।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি গরিব মানুষ, তবুও ছেলেকে কখনও থামাইনি। এখন অনেকেই পাশে এসেছে। আল্লাহর রহমতে আমার ছেলে একদিন দেশের নাম উজ্জ্বল করবে।’
বিকেএসপি স্কলারশিপের খবর ছড়িয়ে পড়তেই মতলব উত্তরের বিভিন্ন স্থানে অভিনন্দনের ঢল নামে। স্থানীয় শিক্ষক, খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদীরা বিশ্বাস করেন, সোহানের মতো গ্রামীণ প্রতিভারাই একদিন দেশের ফুটবলে নতুন ইতিহাস গড়বে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা গর্বিত যে মতলবের একটি শিশু এখন বিকেএসপিতে যাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোহানের পরিবারকে সবধরনের সহযোগিতা করা হবে।’
ক’দিন আগেও গ্রামের মাঠে খালি পায়ে বল নিয়ে দৌড়ানো সেই সোহানের নাম এখন উচ্চারিত হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়ামহলে। এখন বিকেএসপির স্কলারশিপ পেয়ে তার হাতে ধরা দিয়েছে বাস্তব স্বপ্নের সুযোগ। তার ছোট্ট মুখে এখন একটাই কথা: ‘আমি মেসির মতো খেলোয়াড় হতে চাই, বাংলাদেশের হয়ে খেলতে চাই।’