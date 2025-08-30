বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া, নিহত ৩

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : সংসদ সদস্যদের বাড়িভাড়ার ভাতা বৃদ্ধি ও পুলিশের গাড়িতে পৃষ্ট হয়ে এক বাইক রাইডারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। গত শুক্রবার ও আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) দেশটির বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে।
এরমধ্যে শুক্রবার সুলাওয়েশি প্রদেশের রাজধানী মাকাস্সারের প্রাদেশিক পার্লামেন্টে হামলা চালানা বিক্ষোভকারীরা। তারা এতে আগুন ধরিয়ে দেন। এ ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু ও পাঁচজন আহত হয়েছেন।
মাকাস্সার সিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি রহমত মাপাতোবা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, নিহত তিনজনের মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। অপরজনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। তারা সবাই পার্লামেন্ট ভবনের ভেতরে ছিলেন।
সংসদ সদস্যদের বাড়িভাড়ার ভাতা মাসে ৩ হাজার ডলার বা আড়াই লাখ টাকা করা হয়। এ ঘটনায় সাধারণ মানুষ বেশ ক্ষুব্ধ হন। তারা ভাতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এরমধ্যে শুক্রবার পুলিশের গাড়ি চাপায় এক সাধারণ বাইক রাইডারের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। তার মৃত্যুর প্রতিবাদ জানাতে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন।
এমন পরিস্থিতি গতকাল রাতে ওই রাইডারের বাড়িতে যান ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রোবোও সুবিয়ান্তো। তার মৃত্যুতে সমবেদনা ও জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।
বিক্ষোভের কারণে রাজধানী জাকার্তায় বাস ও ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। বিক্ষোভকারীরা জাকার্তায় বেশ কয়েকটি বাসে আগুন দিয়েছেন। এছাড়া টোল প্লাজাও পুড়িয়ে দিয়েছেন তারা। এগুলোর পাশাপাশি দেশটির বিভিন্ন থানায় ও সরকারি ভবনে আগুন দেওয়া হয়েছে।
পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় বিক্ষোভকারীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রোবোও সুবিয়ান্তো বলেছেন, “এমন একটি পরিস্থিতিতে, আমি সাধারণ মানুষকে শান্ত ও আমার নেতৃত্বাধীন সরকারের ওপর বিশ্বাস রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি ইন্দোনেশিয়ার সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই। একটি পক্ষ সবসময় এ ধরনের উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা চায়।”
গাড়ি চাপায় বাইক রাইডারকে হত্যার ঘটনায় সাত পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।
মোহাম্মদ বাগির নামে ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেছেন, “আমরা পুলিশ প্রধানের অপসারণ চাই। বাইক রাইডারের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িতদের বিচার চাই। পুলিশ সাধারণ মানুষের রক্ষক না হয়ে ক্ষমতাসীনদের হয়ে কাজ করছে।”
সূত্র: ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, রয়টার্স
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর