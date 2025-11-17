বিক্ষোভ শেষে মিষ্টি বিতরণ, শ্রীপুরে বিএনপি নেতাকর্মীদের উল্লাস

গাজীপুরের শ্রীপুরে ‘আওয়ামী অগ্নিসন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্রের’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শ্রীপুর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ–সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা। আয়োজকদের দাবি, এ সময় তারা সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের বিরুদ্ধে কথিত একটি আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড–সংক্রান্ত রায়ের বিষয়ে ‘সন্তুষ্টি প্রকাশ’ করেন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের মাওনা চৌরাস্তার পল্লী বিদ্যুৎ মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়। পরে মহাসড়কের উড়ালসেতু প্রদক্ষিণ শেষে আবার একই জায়গায় এসে শেষ হয়।
মিছিশেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত পথসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পলাশ। পথসভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আক্তারুল আলম মাস্টার। আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, বক্তারা ওই কথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়কে ঘিরে ‘সন্তুষ্টি’ প্রকাশ করেন।
এ ছাড়া বক্তব্য দেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সবুজ, শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, গাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি জহিরুল ইসলাম কাজল, গাজীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কায়সার মৃধা খোকন এবং গাজীপুর জেলা ছাত্রদল নেতা নওশাদ মোস্তাক। পথসভায় দলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মী ও সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।
কর্মসূচি শেষে উপস্থিত নেতাকর্মীরা প্রতীকীভাবে মিষ্টি বিতরণ করে উল্লাস করেন বলেও আয়োজকরা জানিয়েছেন।