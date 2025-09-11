বিচারপ্রার্থীদের সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আদালত পরিদর্শনে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

মুন্সিগঞ্জ আদালতে আসা বিচারপ্রার্থী জনগণের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আদালত পরিদর্শন করেন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাব্বির মাহমুদ চৌধুরী। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের প্রতিটি বিচার কক্ষসহ আদালতের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন। এসময় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার লক্ষ্যে আদালতের বেঞ্চ সহকারীদের মামলার নথি ও রেজিস্টার সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার পরামর্শ দেন।
এছাড়াও আদালত ভবন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে স্টাফদের কাজ করার আহবান জানান। বিষয়টি নিশ্চিত করেন আদালতের নাজির মো. আবু হানিফ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াউর রহমান, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক মানিক দাস ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪র্থ আদালতের বিচারক মো. আশীকুর রহমান।