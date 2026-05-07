বিজয়নগরে ৬ কেজি গাঁজাসহ কুখ্যাত ৩ মাদক কারবারি গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিজয়নগর থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।
এসময় বিজয়নগর থানাধীন ৩নং ইছাপুরা ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া এলাকা হতে ০৬ (ছয়) কেজি গাঁজাসহ ০৩ জন মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করে। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য বিধি মোতাবেক জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, গ্রেফতারকৃত জয়ের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ০১টি মাদক মামলা, রুমেল এর বিরুদ্ধে ০৬টি মাদক মামলা,জুনায়েদ এর বিরুদ্ধে ০৫টি মাদক মামলা রয়েছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিগনের নাম ও ঠিকানা:
জয় মিয়া পিতা- আমিন মিয়া
মাতা- জোসনা বেগম সাং- কাশিনগর।
মোঃ রুমেল মিয়া পিতা- মোঃ রেনু মিয়া
মাতা- পারভীন বেগম সাং- কাশিনগর ।
মোঃ জুনায়েদ পিতা-মোঃ ফারুক মিয়া
মাতা- জেসমিন বেগম সাং- খিরাতলা,
সর্ব থানা- বিজয়নগর জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
এ বিষয়ে বিজয়নগর থানায় একটি মাদক মামলা রুজু করে সকল আসামিকে আদালতের প্রেরণ করা হয়েছে।