বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও শ্রিম্প অ্যান্ড ফিস ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শ্রিম্প অ্যান্ড ফিস ফাউন্ডেশনের (বিএসএফএফ) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর বাংলাদেশ সচিবালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
চুক্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির (এনআইবি) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মো. ছগীর আহমেদ এবং বিএসএফএফ-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহমুদুল হক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।
স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, এনআইবির গবেষণা সুবিধা ও প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শ্রিম্প অ্যাকুয়াকালচার, হাইব্রিড মাছ ও অন্যান্য প্রজাতির চাষ সম্প্রসারণে কাজ করা হবে। উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে আন্তর্জাতিক মানের মাছ উৎপাদন ও রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, এ উদ্যোগটি ‘Research to Market’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার গবেষণা, প্রযুক্তি ও বেসরকারি খাতের যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে চায়।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ শ্রিম্প অ্যান্ড ফিস ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা।