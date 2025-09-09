বিডিজিডিকেএস বিভাগীয় সম্পাদকের সাথে তালা উপজেলা শাখার মতবিনিময়

বাংলাদেশ গ্রাম ডাক্তার কল্যাণ সমিতির সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি গ্রাম ডাক্তার মাহবুবুর রহমান খুলনা বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় তালা উপজেলা শাখার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও মত বিনিময় করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৯ই সেপ্টেম্বর) নবনির্বাচিত বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক গ্রাম ডাক্তার মাহবুবুর রহমান এর ফুলেল শুভেচ্ছা ও মতবিনিয়ম কালে উপস্থিত ছিলেন তালা উপজেলা শাখার সভাপতি গ্রাম ডাক্তার মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক গ্রাম ডাক্তার মিঠুন কুমার হালদার সহ উপজেলার শাখার সদস্যগণ,ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এসময় নবনির্বাচিত বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক এর নেতৃত্বে সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তাবায়ন, এলাকার স্বাস্থ্যখাতে গ্রাম ডাক্তারদের সেবা সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আশ্বাস ব্যক্ত করা হয়।