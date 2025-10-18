বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শনে বশির, দ্রুত ফ্লাইট চলাচল পুনরায় শুরুর আশ্বাস

বেসামরিক বিমান ও পর্যটনবিষয়ক উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (এইচএসআইএ) কার্গো ভিলেজে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং দ্রুত ফ্লাইট চলাচল পুনরায় শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিমানবন্দরটি পুনরায় খুলে দেব।’
বশির বলেন, ‘আপনারা জানেন, বর্তমানে ফ্লাইট চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি, সম্ভব হলে আজ রাতেই কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা যায়।’
তিনি জানান, ফায়ার সার্ভিস, সশস্ত্র বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় আগুন এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বর্তমানে বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে কর্তৃপক্ষ একযোগে কাজ করছে।
‘আমাদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হচ্ছে, দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিমানবন্দরের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা,’ বলেন উপদেষ্টা। তিনি আরও জানান, বিমানবন্দরের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব অংশীজন পরামর্শে যুক্ত রয়েছেন।
দেশবাসীর প্রতি দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বশির বলেন, ‘আমরা মহান আল্লাহর রহমত কামনা করছি যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারি। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি দ্রুত বিমানবন্দরকে পূর্ণ কার্যক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে।’
উপদেষ্টা জানান, আগুন কেবল আমদানি কার্গো এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল, রপ্তানি কার্গো অংশ সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে।’
বশির জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে অংশ নেওয়া কয়েকজন দমকলকর্মী আহত হয়েছেন এবং তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘যদিও পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, তবু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু স্থানে আগুন জ্বলছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি করছি।’
উপদেষ্টা পুনরায় বলেন, সরকার দ্রুততম সময়ে বিমানবন্দরের পূর্ণ কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অঙ্গীকারবদ্ধ।