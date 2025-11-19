বিয়ের জন্য কেনা স্বর্ণালংকার রাতে আলমারি ভেঙে চুরি

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় ভাগিনীর বিয়ের জন্য ক্রয় করা স্বর্ণ মামার বাড়ির আলমারির তালা ভেঙে নিয়ে গেছে সংঘ বন্ধ চোর চক্র ১৮ ই নভেম্বর (মঙ্গলবার) দিবাগত রাত আনুমানিক ২ টা থেকে ৩ টার মধ্যে উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড বাঁশখালীয়া পাড়া বেট্রা খলিফার বাড়িতে চুরি হয়।
বাড়ির মালিক বেট্রা খলিফা জানান,আগামী কয়েকদিন পর আমার ভাগিনীর বিয়ে সেই উপলক্ষে ১৭ ই নভেম্বর প্রায় ২ ভরি ওজনের কানের দুল ও চেইন ক্রয় করি তা আলমারির মধ্যে রেখে রাত্রে ঘুমিয়ে যাই।
প্রতিদিনের ন্যায় আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়ি প্রকৃতির ডাকে রাত সাড়ে ৩ টায় ঘুম ভেঙে গেলে বাহির হওয়ার জন্য দরজা খুলতে গেলে বাহির থেকে দরজা বন্ধ পাই। ঘরের মধ্যে থাকা বাকী রুম গুলোর দরজাও বন্ধ করে। আমার প্রতিবেশী সিরাজ কে কল দিলে সেই তার বাড়ির দরজা বাহির থেকে বন্ধ পায়। অন্য প্রতিবেশীদের ডেকে দরজা খুলে দেখি রুমের মধ্যে থাকা আলমারির দরজার তালা ভেঙে স্বর্ণ গুলো নিয়ে যায় বাড়িতে থাকা মোটরসাইকেল টি বাহিরে রেখে চোর পালিয়ে যাই।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আমিরাবাদ ৪ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আবু হেনা মোস্তফা কামাল জানান,চুরির ঘটনা দুঃখ জনক তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি। এই বিষয় লোহাগাড়া থানা অফিসার ইনচার্জ আরিফুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চুরির বিষয়য়ে থানায় কেউ অভিযোগ করেনি অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।