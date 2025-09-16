বিলাইছড়িতে আস্থা প্রকল্পের ত্রৈ-মাসিক ইয়ুথ সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত

রাঙামাটির বিলাইছড়িতে আস্থা প্রকল্পের ত্রৈ-মাসিক ইয়ুথ সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ১৫ (আগষ্ট) সকাল ১০ টায় উপজেলা হল রুমে আশিকা ডেভেলপমেন্ট আসোসিয়েট এর আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জাকির হোসেন । এ সময় তিনি বলেন, সকল ইয়ুথ গ্রুপকে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।
আস্থা প্রকল্পের বিলাইছড়ির ফিল্ড সুপারভাইজার রবিন চাকমা উপস্থাপনায় এবং আকাশ মারমা’র সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি’র বত্তব্য রাখেন আশিকা ফিল্ড সুপারভাইজার বিশ্বজিত তনচংগ্যা , রাজশ্বি চাকমা প্রমুখ। এসময় বক্তারা ইয়ুথ গ্রুপের বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।