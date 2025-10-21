বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:২০ পূর্বাহ্ন
বিল্ডিংয়ের কাজ করতে গিয়ে রাজ মিস্ত্রির মৃত্যু

আ:কা: আজাদ, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম)
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৫, ১০:২৩ অপরাহ্ন

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নির্মাণাধীন বিল্ডিং এর ছাদ ভেঙ্গে হেলাল উদ্দিন (৩৫) নামের এক রাজ মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের রশিদার পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত হেলাল উদ্দিন কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হ্নিলা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড সিকদার পাড়ার কামাল উদ্দিনের ১ম পুত্র।

নিহত রাজ মিস্ত্রির সহকর্মী খোরশেল আলম জানান, ৪র্থ তলার নতুন ঢালাই করা ছাদ ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে এবং ছাদের অংশ বিশেষ হেলালের গায়ে চাপা পরে মারা যায়।

লোহাগাড়া থানার আরিফুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসআই মোঃ জহিরের নেতৃত্বে একটি পুলিশ টিম পাঠায়,নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ভেঙে হেলাল উদ্দিন নামের একজন শ্রমিকের মৃত দেহ পাওয়া যায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে,তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।


