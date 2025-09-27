বিশুদ্ধ পানির অঙ্গীকার নিয়ে গ্রীন ডটের ‘সানাকি নাইট’ অনুষ্ঠিত

ঢাকাপ্রতিদিন অর্থনীতি ডেস্ক : দেশের শীর্ষস্থানীয় ওয়াটার পিউরিফায়ার ও অ্যাক্সেসরিজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গ্রীন ডট লিমিটেড, ভিয়েতনামের বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড সানাকি ওয়াটার পিউরিফায়ারের বাংলাদেশে একমাত্র ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে সফলভাবে আয়োজন করেছে ‘সানাকি নাইট, ঢাকা২০২৫’।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর অভিজাত পাঁচ তারকা হোটেল ‘রেডিসন ব্লু”তে- আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রীন ডট লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবিএম জাহিদুল ইসলাম, সানাকির ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং ডিভিশনের ডিরেক্টর মি: এংগুয়েন ভান হান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দেশের সম্মানিত ডিলারবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা সানাকি ওয়াটার পিউরিফায়ারের উন্নত প্রযুক্তি, নিরাপদ পানির গুরুত্ব এবং সবার কাছে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে পিউরিফায়ার সরবরাহের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাহক ও অংশীদারদের কাছে সানাকির আধুনিক প্রযুক্তি ও গুণগতমান আরও ঘনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়।
গ্রীন ডট লিমিটেড বাংলাদেশের পানি পরিশোধন ও ওয়াটার পিউরিফায়ার খাতে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান। সানাকির একমাত্র পরিবেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পিউরিফায়ার ও অ্যাক্সেসরিজ সরবরাহ করে আসছে, যাতে দেশের প্রতিটি পরিবার সহজে বিশুদ্ধ পানির সুবিধা উপভোগ করতে পারে।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ‘সানাকি নাইট, ঢাকা২০২৫’ অনুষ্ঠান শেষ হয়।
