বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি নিজের কাছে রাখতে চাইলেন ট্রাম্প

ঢাকাপ্রতিদিন আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বকাপ ফুটবলের সোনালী ট্রফিটি নিজের জন্য রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি রসিকতা করেই সেই কথাটি বলেছিলেন। শুক্রবার ফিফা প্রধান জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনোর সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি এই রসিকতা করেন।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। তারপর মজা করে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি সোনালী ট্রফিটি নিজের জন্য রাখতে পারবেন কিনা।
৪৮ দলের ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ড্র মার্কিন রাজধানীর কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। ফিফা প্রধান জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনোর পাশে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বলেন, “এটি খেলাধুলার সবচেয়ে বড়, সম্ভবত সবচেয়ে বড় ইভেন্ট।” মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ইনফ্যান্টিনো ঘোষণার জন্য বিশ্বকাপ ট্রফিটি তার সাথে নিয়ে এসেছিলেন এবং এমনকি ট্রাম্পকে এটি হাতে নিতেও দিয়েছিলেন।
ইনফ্যান্টিনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে বলেন, “শুধুমাত্র ফিফা সভাপতি, দেশের রাষ্ট্রপতিরা এবং তারপর যারা জয়ী তারাই এটি স্পর্শ করতে পারবেন, কারণ এটি কেবল বিজয়ীদের জন্য। আর যেহেতু আপনি একজন বিজয়ী, অবশ্যই আপনি এটি স্পর্শ করতে পারবেন।”গত বছর হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয়বার জয়ী ট্রাম্প দুই হাতে ট্রফি তুলে উত্তর দেন, “আমি কি এটি ধরে রাখতে পারি? এটি একটি সুন্দর সোনার টুকরো।”
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর