বিশ্বের ৯১টি দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে: মুফতী রেজাউল করিম

ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, একটা দল পিআর পদ্ধতি বুঝে না। তারা বলে পিআর খায় না গায়ে দেয়। এসব বলে জনগনের মতমতকে অবমুল্যায় করার চেষ্টা করছে। ৬০ ভাগ মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিতরা সুন্দর ভাবে দেশ চালাতে পারবে না। এ জন্য ঐতিহাসিক নির্বাচন পদ্ধতি হলো পিআর।
শুক্রবার বিকেলে এনায়েতপুর থানার খুকনী হাই স্কুল চত্বরে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ এনায়েতপুর থানা শাখার আয়োজনে গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলে তিনি।
চরমোনাই পীর রেজাউল করিম আরও বলেন, বিশ্বের প্রায় ৯১টি দেশ পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে দেশ চলছে। এটা নতুন আবিস্কৃত কোন পদ্ধতি না। এই পদ্ধতিতে সকলের মতামত বাস্তবায়ন হয়। পিআর পদ্ধতিতে দেশ চললে আর ফ্যাসিষ্ট সৃষ্টি হবে না। বরং পি আর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সংসদের প্রতিনিধিত্ত্ব করতে পারবে। এজন্য একটি দল অস্থির হয়ে পড়েছে। টালমাটাল হয়ে বলে পিআর খায় না মাথায় দেয়।
ইসলামি আন্দোলন এনায়েতপুর থানা শাখার সভাপতি মুফতি আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে গনসমাবেশ সঞ্চালনা করেন সাধারন সম্পাদক মাস্টার মজিবর রহমান।
প্রধান বক্তা ছিলেন ইসলামি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) হাজী মুফতী শেখ মুহাম্মদ নুরুন নাবী, কেন্দ্রীয় কৃষি ও শ্রম বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য মুফতী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ জেলা সভাপতি মাও. আব্দুস সামাদ তালুকদার, সাধারন সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার জুবায়ের ইসলাম, জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সভাপতি মুফতী মাহমুদুল হাসান, সাধারন সম্পাদক মাও. মোতালিবুর রহমান সাইফি, এনায়েতপুর থানা জামায়াতের আমির ডা. সেলিম রেজা ওএনসিপি প্রতিনিধি মুছা হাসেমি সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।
পরে সিরাজগঞ্জের চারটি সংসদীয় আসনে প্রার্থীতা ঘোষনা ও পরিচয় করিয়েে দেন পীর সাহেব চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম । এদিকে গনসমাবেশকে কেন্দ্র করে এনায়েতপুর, বেলকুচি-চৌহালী ও শাহজাদপুর এলাকা থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে সবাই যোগদান করেন। এসময় হাত পাখা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন আগতরা।