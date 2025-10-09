বিশ্ব দৃষ্টি দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে কুড়িগ্রামে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। “আপনার চোখকে ভালোবাসুন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন অফিসের আয়োজনে বিশ্ব দৃষ্টি দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে ৯ অক্টোবর’২০২৫ বৃহস্পতিবার র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
দাতা সংস্থা সাইট সেভার্স ও মরিয়ম চক্ষু হাসপাতাল উলিপুরের সার্বিক সহযোগিতায় জেলা একিভূত চক্ষু সেবা কর্মসূচীর আওতায় কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন ডাঃ স্বপন কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ৯ অক্টোবর ২০২৫ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ব দৃষ্টি দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে সিভিল সার্জনের কার্যালয় হতে একটি বণার্ঢ্য র্যালী বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব দৃষ্টি দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় সিভিল সার্জন ডাঃ স্বপন কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন- ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ আ.ন.ম গোলাম মোহাইমেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোস্তাফিজার রহমান, মরিয়ম চক্ষু হাসপাতাল উলিপুরের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এ. এন. ফয়জুর রহমান, সাইট সেভার্সের সহকারী প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী অরবিন্দু রায়, ল্যাম্ব-এর এসআরএমএনসিএএইচ প্রজেক্টের প্রশাসনিক জেলা ফেসিলেটেটর মনজুআরা বেগম, ফ্রেন্ডশিপের এফডিআইডিপি প্রজেক্টের টেকনিক্যাল সুপারভাইজার মোছাঃ উম্মে সালমা বেগম, ফিজিওথেরাপিষ্ট ইমরান খান, মনিটরিং অফিসার হেলাল উদ্দিন ফরাস প্রমূখ।