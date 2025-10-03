শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:০০ পূর্বাহ্ন
বিসর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ হলো পাইকগাছর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব

মানছুর রহমান জাহিদ, পাইকগাছা
শুক্রবার, ৩ অক্টোবর, ২০২৫, ৭:৪৪ অপরাহ্ন

বিজয়া দশমী ও প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সারাদেশের ন্যায় শেষ হয়েছে খুলনার পাইকগাছার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। বৃহস্পতিবার সকালে দর্পণ সবশেষ বিসর্জনের মাধ্যমে বিদায় জানানো হয় দেবী দুর্গাকে। পরে সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, মানুষের মনের আসুরিক প্রবৃত্তি কাম, ক্রোধ, হিংসা, লালসা বিসর্জন দেওয়াই মূলত বিজয়া দশমীর মূল তাৎপর্য। এ প্রবৃত্তি গুলোকে বিসর্জন দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য। চন্ডীপাঠ, বোধন ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠী তিথিতে ‘আনন্দময়ীর’ আগমনে গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা হয়।

পরবর্তী ৫ দিন উপজেলা ব্যাপী পূজামণ্ডপ গুলোতে পূজা-অর্চনার মধ্যদিয়ে ভক্তরা দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দশমী তিথিতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়। সনাতন ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দেবী ফিরে গেলেন স্বর্গলোকের কৈলাসে স্বামীর ঘরে। পরের বছর শরতে আবার তিনি আসবেন এই ধরণীতে যা তার বাবার গৃহ। প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ঢাকের বাদ্য আর গান-বাজনা ছাড়া বিদায়ের করুণ ছায়ায় সারিবদ্ধভাবে একে একে উপজেলার নদীতে বিসর্জন দেয়া হয় প্রতিমা। এসময় সড়কে পুলিশের টহল ও নদীতে ছিল নৌ-পুলিশের টহল।

উল্লেখ্য, এ বছর পাইকগাছা উপজেলায় মন্ডপের সংখ্যা ছিল ১৪৫ টি। এসব মণ্ডপ গুলোতে শারদীয় উৎসব নির্বিঘ্নে উদযাপন করার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি প্রতিটি পূজা উদযাপন কমিটিও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে লাগানো হয় সিসিটিভি ক্যামেরা এবং স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করে অতিরিক্ত নজরদাদির ব্যবস্থ্যাও নেওয়া হয় মণ্ডপগুলোতে।


