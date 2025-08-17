বিসিএস ৩৬তম পুলিশের আহ্বায়ক শফিক, সদস্য সচিব রুবেল

নিজস্ব প্রতিবেদক:
৩৬তম বিসিএস (পুলিশ) সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ২০২৫ এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে আহ্বায়ক হয়েছেন ডিএমপির বাড্ডা জোনের সিনিয়র সহকারি পুলিশ কমিশনার (এসি) এইচ. এম. শফিকুর রহমান ও সদস্য সচিব হয়েছেন ওয়ারী জোনের সিনিয়র সহকারি পুলিশ কমিশনার (এসি) রুবেল হক। শুক্রবার রাতে (১৬ আগস্ট,২৫) রমনায় অবস্থিত পুলিশ অফিসার্স মেসে ৩৬তম বিসিএস পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে ও সকলের সম্মতিতে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।
এছাড়া কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন ৪ জন। তারা হলেন— নোমান আহমেদ, মুশফিকুর রহমান তুষার, শিরিন আক্তার ও মীর মহসিন মাসুদ। যুগ্ম সদস্য সচিব হয়েছেন শারমিন আক্তার চুমকি।