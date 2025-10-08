বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে আইইবিতে দোয়া মাহফিল

বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী ও সত্যের প্রতীক শহীদ আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকেলে আয়োজিত এ দোয়া মাহফিলে আইইবির বিভিন্ন স্তরের প্রকৌশলী, সদস্য ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মিলাদ মাহফিলে বক্তারা আবরার ফাহাদের নীতি, আদর্শ ও সত্যের প্রতি অবিচল অবস্থানের কথা স্মরণ করেন।
তাঁরা বলেন, আবরার শুধু একজন শিক্ষার্থীই নন, তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতিবাদী চেতনা ও সাহসিকতা আজও তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করে।
মূল আলোচনায় অংশ নেন আইইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার খান মঞ্জুর মোর্শেদ এবং ইঞ্জিনিয়ার শেখ আলামিন। তাঁরা বলেন, আবরার ফাহাদ আমাদের সমাজে নৈতিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছেন। তাঁর মতো নীতি ও আদর্শবান মানুষই পারে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও উন্নত রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখতে।
দোয়া মাহফিলে আরও বক্তব্য রাখেন আইইবি’র তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোতাহার হোসেন, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, কম্পিউটারকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার, বিপিইআরবি’র ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বলসহ আইইবি’র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, আবরারের শহীদি মৃত্যু আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়, কীভাবে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে হয়। তাঁর আত্মত্যাগ জাতির বিবেককে জাগ্রত করেছে।
দোয়া মাহফিলে আবরার ফাহাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।
প্রসঙ্গত, বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে ক্যাম্পাসের শেরেবাংলা হলে নৃশংসভাবে নিহত হন। তাঁর মৃত্যু দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং শিক্ষাঙ্গনে ন্যায়বিচার ও সত্যের পক্ষে এক নতুন আন্দোলনের সূচনা ঘটায়।