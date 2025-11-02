বৃষ্টির পানির প্রবল স্রোতের চাপে ধসে পড়েছে কালভার্ট

দ্ইু দিনের টানা বৃষ্টির প্রবল স্রোতের কারনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে কালভার্ট ধসে গিয়েছে। উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের লছমানপুর গ্রামসহ কয়েকটি গ্রামের মানুষ ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াত বন্ধ রয়েছে। আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে এ বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত এর প্রভাব থাকতে পারে।
তবে সোমবার থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় টানা বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলছে বৃষ্টি। কোথাও মুষলধারে, কোথাও আবার টিপটিপ করে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এতে জনজীবন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। অবিরাম বৃষ্টিতে জেলার বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। বাজার, রাস্তাঘাট ও জনপদে হাঁটুসমান পানি জমে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
শনিবার সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের লছমানপুর (নতুন গ্রাম) এলাকায় পাগলা নদীর পাশের সড়কে নির্মিত একটি কালর্ভাট প্রবল স্রোতের চাপে পাড় ভেঙে ধসে পড়ে। এতে স্থানীয় কয়েকটি গ্রাম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করতে পারছে না। কালর্ভাট ধসে যাওয়ার কারনে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এই এলাকার মানুষ । দ্রুত কালভার্টটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দুর্ভোগ নিয়ে রবিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রকৌশলীর সাথে মুঠো ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা পাওয়া যায়নি।