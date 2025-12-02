বেগম খালেদা জিয়া’র আরোগ্য কামনায় বন্দর প্রেসক্লাবে দোয়া

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক তিন বারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।নারায়ণগঞ্জ বন্দর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন।
মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) দুপুরে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সদস্যদের উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
সভাপতি মোঃ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুন মিয়া, সহ-সভাপতি দ্বীন ইসলাম দিপু, উপদেষ্টা জিএম মাসুদ, মো. কবির হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সজীব, সবুজ মাহমুদ, অর্থ সম্পাদক লতিফ রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ জামাল, দফতর সম্পাদক মেহেদী হাসান রিপন, তথ্য গবেষণা ও প্রচার সম্পাদক ইকবাল হোসেন,সাবেক সহ-সভাপতি নুরুজ্জামান মোল্লা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন সিদ্দিকী,সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন,সাবেক সহ-সভাপতি আমির হোসেন, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক জিএম সুমন,সদস্য জিএম মজনু,মামুনুর রহমান প্রমুখ।
এসময় গুরুতর অসুস্থ সংগ্রামী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনা করে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাজী মো. নাসির উদ্দীন।