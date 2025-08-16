বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে মতলব উত্তরে মিলাদ ও দোয়া

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনিবাহী সদস্য আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্ম না হলে বাংলাদেশে কখনোই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতো না। তিনি রাজনীতিতে আসছেন বলেই বাংলাদেশে সার্বজনীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট সরকার সেই গণতন্ত্রকে মুছে দিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিলে সৈরাচারী হয়েছিল। কিন্তু দেশের মানুষ তা রুখে দিয়ে ফ্যাসিষ্ট সরকারকে পতন করে দিয়েছে।
বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ফরাজীকান্দি ইউনিয়নে আনন্দ বাজারে বিএনপি,যুবদল ও অঙ্গ সহযোগি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়ার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আরো বলেন, বেগম খালেদা জিয়া গণমানুষের নেত্রী। তিনি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তার মত মানুষকে ফ্যাসিষ্ট সরকার বিনা অপরাধে জেল জুলুম অত্যাচার করেছে। যা মেনে নেওয়া মত নয়। সেই বাংলার প্রিয় নেত্রীর আজ ৮১তম শুভ জন্মদিন। এই জন্মদিনে দেশবাসী তথা মতলববাসীকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তিনি বলেন, সবাই আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করবেন। আলোচনা সভা শেষে দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন।
মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এসএম জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি গণি তফাদারের উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর সরকার।
এতে আরো বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সামিউল বাশার, সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মনজুর আমিন স্বপন, ছেংগারচর পৌর বিএনপি সভাপতি মোঃ নান্নু মিয়া প্রধান, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ উজ্জল ফরাজী, বিএনপি নেতা তোফায়েল পাটোয়ারী, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সাহাদাত ভুইয়া, ক্রীড়া সম্পাদক মেহেদী হাসান ইমু,উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক রাশেদ হাসান টিপু, যুগ্ম আহ্বায়ক পীল আব্দুল মান্নান সাগর,ফয়সাল আহমেদ সোহেল, মোশরাফ আলম মুরাদ,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের শাহজালাল প্রধান, সদস্য সচিব আনিছুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আঃ মালেক, সদস্য সচিব নাছির উদ্দিন, ছেংগারচর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশরাফুল আলম সরকার, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক গোলাম রাব্বানী ষ্টার, সদস্য সচিব আক্তারুজ্জান, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ফারজানা সরকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নুরুল হুদা ফয়েজী, সদস্য সচিব জয়নাল পাটোয়ারী পিনু,ছেংগারচর পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান, সদস্য সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, প্রমুখ। এছাড়াও বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর