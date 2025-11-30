বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গাজীপুরে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর নির্দেশে হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে শ্রীপুর পৌর ছাত্রদল। শীতের শুরুতেই অসহায়, দিনমজুর ও পথচারীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করে তারা এক ব্যতিক্রমী মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
রবিবার (৩০ শে নভেম্বর) রাতের প্রথম প্রহরে শ্রীপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ‘কম্বল বিতরণ কর্মসূচি’ পরিচালনা করেন পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুল হক রাজন। মাঝি, মুচি, রিকশাচালক, সিকিউরিটি গার্ড, পথচারী, ভাসমান মানুষ থেকে শুরু করে এতিম মাদ্রাসার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝেও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শহরের বাজার, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশনসংলগ্ন এলাকা এবং দরিদ্র পরিবারের ঘরে ঘরে নিজ হাতে কম্বল পৌঁছে দেন ছাত্রদল নেতারা।
কম্বল বিতরণে অংশ নেওয়া ছাত্রনেতারা আজিজুল হক রাজন বলেন, শীতকালে অসহায় মানুষের দুর্দশা বেড়ে যায়। দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের পাশাপাশি বিএনপি সবসময় মানুষের পাশে থাকে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে আমরা এই মানবিক কার্যক্রম চালাচ্ছি।
কর্মসূচিতে সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—
শ্রীপুর পৌর ৫নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি সজল সরকার ও
সাধারণ সম্পাদক কাজী সজল
৬নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক তানজিল আহমেদ ও
সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল হক আশিক
৭নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম
ছাত্রনেতা তোফায়েল হোসেন
এছাড়া আরও অনেক স্থানীয় ছাত্রনেতা-নেতৃবৃন্দ পুরো কর্মসূচিতে অংশ নেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রহিমা খাতুন বলেন, “শীতে আমাদের কষ্ট খুব। ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা কম্বল পর্যন্ত ছিল না। আজ ছাত্রদল এসে আমাদের হাতে কম্বল তুলে দিয়েছে—এটা আমাদের জন্য বড় সাহায্য।”
অন্যদিকে শ্রমজীবী মিজানুর রহমান বলেন, “সারাদিন রিকশা চালাই, রাতে ঠাণ্ডায় ঘুমাতে পারি না। এই কম্বলটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ।
কম্বল বিতরণ শেষে ছাত্রদল নেতারা জানান, শীতের তীব্রতা বাড়লে আরও বড় পরিসরে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে। তারা বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েই বিএনপির রাজনীতি; প্রয়োজনে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে মানবিক সহযোগিতা।