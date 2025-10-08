বেনাপোল সীমান্তে ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

যশোরের বেনাপোল পুটখালী সিমান্তে ১ কেজি ৪৯ গ্রাম ওজনের মোট ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ মনিরুজ্জামান নামে এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবির সদস্যরা। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) বেলা ১ টার দিকে পুটখালী উত্তরপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মনিরুজ্জামান বেনাপোল থানাধীন পুটখালী গ্রামের কাদের সরদারের ছেলে।
উদ্ধারকৃত স্বর্ণের ওজন ১ কেজি ৪৯ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৫২ হাজার ২৪১/- টাকা। খুলনা ২১ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পরিচালক সফিয়ার রহমানের নেতৃত্বে পুটখালী বিওপি’র একটি টহল দল পুটখালী উত্তরপাড়া নামক স্থানে পাকা রাস্তার পাশে থেকে ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ মনিরুজ্জামান কে আটক করেন।
তিনি আরো জানান, উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারগুলো যশোর ট্রেজারী অফিসে জমা এবং আসামীকে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।।